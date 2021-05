Auf in die neue Saison heißt es für die traditionsreiche Schneebergbahn: Pures Bergerlebnis mit Rundblick auf die Wiener Alpen. Im Jahr 1897 dampfte die Zahnradbahn zum ersten Mal auf den höchsten Berg Niederösterreichs, den Schneeberg. Als Ausgangspunkt für die Fahrten dient heute das Tourismusportal in Puchberg am Schneeberg. In nur 40-minütiger Fahrt geht es während der Saison täglich ganz entspannt mit dem Salamanderzug zum Bergbahnhof Hochschneeberg auf 1.800 Meter Seehöhe. In den Sommermonaten macht sich an Sonn- und Feiertagen zusätzlich der nostalgische Dampfzug – wie zu Kaiser Franz Josephs Zeiten – gemütlich auf den Weg. Die spannende Geschichte der Schneebergbahn und ihrer Region wird mit dem kostenlosen Hearonymus Audioguide erlebbar.

NB/Zwickl

Oben angekommen, begeistern die intakte Schönheit der Natur, das Kaiserin Elisabeth Kircherl und vor allem die einmaligen Panoramablicke auf die umliegende Bergwelt. Insbesondere bei warmen Temperaturen verwöhnt die kühlere Bergluft Körper und Geist. Das im Sinne der Natur neugestaltete Bergareal Hochschneeberg lädt mit gemütlichen Rastplätzen, vielen Sitzgelegenheiten und dem großzügigen Erlebnis Spielplatz, der gleichzeitig der höchstgelegene Spielplatz Niederösterreichs ist, zum Verweilen und Entdecken ein – großartige Ausblicke sind dabei garantiert. Hervorragende Kulinarik kommt am Schneeberg selbstverständlich nicht zu kurz, die gemütlichen Hütten verwöhnen mit regionalen Köstlichkeiten. Bei der Station Baumgartner locken die bekannten Schneebergbuchteln – ein genussvoller Zwischenstopp darf hier nicht fehlen.

Wanderparadies Puchberg

NB/Zwickl

In Bewegung sein und die Natur entdecken – mit mehr als 80 Kilometern an Wanderwegen und Alpinsteigen zählt das Wanderdorf Puchberg am Schneeberg zu einem der schönsten Wandergebiete Niederösterreichs. Der Wanderlust sind hier keine Grenzen gesetzt. Der herrliche Panoramablick in den Talkessel Puchbergs und bis hin zum Neusiedlersee entschleunigt und erdet. Der Bergbahnhof Hochschneeberg ist ein idealer Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderrouten auf und um den Schneeberg. Von gemütlichen Spaziergängen bis zu anspruchsvollen Touren – hier ist für alle Wanderfans die passende Route dabei.

Sommerhighlight „Alpine Sunrise“

NB/Kögler

Den atemberaubenden Sonnenaufgang am höchsten Berg Niederösterreichs erleben: Das bietet „Alpine Sunrise“. Noch vor dem Morgengrauen geht es im Juli (04:00 Uhr) und August (04:30 Uhr) mit dem Salamanderzug auf den Hochschneeberg. Auf 1.800 Meter Seehöhe bieten sich einzigartige Fernblicke auf das Wiener Becken und die pannonische Tiefebene im idyllischen Morgenlicht. Nach einer kurzen Wanderung (ca. 20 Minuten Gehzeit, begleitet von einem erfahrenen Guide) wird das frühe Aufstehen mit einem köstlichen Bergfrühstück im Damböckhaus belohnt. Während unten im Tal langsam der Tag erwacht, ist es im magischen Licht hoch über der Baumgrenze noch erholsam und still. Die Talfahrt kann direkt anschließend oder bis spätestens 11:15 Uhr angetreten werden. Tipp: Das „Alpine Sunrise“ Angebot ist auch als Package mit zwei Übernachtungen in Puchberg buchbar.

NB/Stranz

Tickets & Information

Tickets sind im Niederösterreich Bahnen Webshop unter webshop.niederoesterreichbahnen.at erhältlich.

Weitere Informationen zur Schneebergbahn und zu den geltenden Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen gibt es im Niederösterreich Bahnen Infocenter sowie unter: www.schneebergbahn.at

Kontakt

Niederösterreich Bahnen Infocenter

T: +43 (0) 2742 360 990-1000

M: info@niederoesterreichbahnen.at

www.niederoesterreichbahnen.at