Ihr SanierKonzept von der EVN – die Planungsphase

Wenn Sie Ihr Haus sanieren möchten, sollten Sie zunächst sorgfältig planen und ein Konzept erstellen. Schließlich soll die gesamte Sanierung effizient und sinnvoll durchgeführt und alle Maßnahmen in kürzester Zeit professionell umgesetzt werden.



In dieser heiklen Planungsphase ist individuelle Beratung durch eine erfahrene Fachkraft besonders wichtig. Die Ausarbeitung und kompetente Bewertung unterschiedlicher Lösungsvorschläge ist die Grundlage für eine fundierte Entscheidung.



Mit dem SanierKonzept bietet die EVN Leistungen an, die weit über den Standard Energieausweis hinausgehen:

umfassende Analyse der Gebäudehülle

auf Ihre individuellen Wünsche abgestimmte Saniermaßnahmen

hersteller- und produktneutrale Gegenüberstellungen von möglichen Varianten

fundierte Energieausweisberechnungen als Grundlage für Ihre Entscheidungen

umfassende Förderberatung

höchste Qualität und Zuverlässigkeit