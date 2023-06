Natürlich heizen und kühlen

Es klingt nach hochkomplexem Technikjargon, ist aber im Prinzip ganz simpel: die thermische Bauteilaktivierung. Bauherren können so mit relativ überschaubaren Mitteln im Sommer ihr Traumhaus kühl halten, während sich im Winter wohlige Wärme in allen Räumen ausbreitet.

Der Effekt wird aber erst durch die hohe Materialdichte von Beton möglich, denn der massive Baustoff ist dadurch ein hervorragender Wärmespeicher und kann mit wenigen Adaptionen im Sommer für angenehm kühle Temperaturen sorgen.

Wie das geht? Ganz einfach: Bei der Errichtung eines Gebäudes werden in großflächige Bauteile – ideal eignen sich Geschoßdecken – Rohrregister einbetoniert, durch die je nach Bedarf warmes oder kühles Wasser geleitet wird. Die aktivierten Betonbauteile werden damit quasi zu Flächenkollektoren, die abgegebene Strahlungswärme wird aufgrund der niedrigen Oberflächentemperaturen als sehr wohltuend empfunden. Die Kombination einer guten Gebäudehülle und der thermischen Bauteilaktivierung sorgt also für ein optimales Wohlfühlklima im Haus das ganze Jahr hindurch ohne Zugluft und ohne Temperaturschwankungen.

Nachhaltigkeit in Zeiten des Klimawandels

Darüber hinaus hat die Bauteilaktivierung natürlich auch nachhaltigen Charakter, denn in der Zukunft wird das Thema Klimawandel im Bau immer mehr Raum greifen und neue Möglichkeiten zur Temperaturregelung benötigen. Hier schafft die thermische Bauteilaktivierung eine optimale Alternative zu teuren und stromfressenden Klimageräten. Die schlaue Technologie lässt sich sowohl im Einfamilienhausbau als auch bei größeren Wohnbauten nutzen. Auch im Rahmen einer Sanierung gibt es Möglichkeiten, nachhaltige Maßnahmen in die eigenen vier Wände zu integrieren. Zum einen kann im Rahmen einer Sanierung die Beschaffenheit des Hauses noch einmal ganz neu evaluiert und Fenstergrößen, Raumaufteilung oder Lichteinfall adaptiert werden. Bei bestehenden Wänden kann man die Bauteilaktivierung sehr gut durch Putzoberflächen oder Sichtbeton integrieren und die Wand so aktivieren.

Zusätzliche Betonwände zur Vorschalung können mit wassergeführten Systemen ausgestattet werden und schaffen so eine sanfte Kühlung des Raums. Dasselbe Prinzip ist übrigens auch bei Boden oder Decke anwendbar. Das spiegelt sich mittlerweile auch wider, wenn es um den Bau von Büros oder öffentlichen Gebäuden geht. Durch intelligente Bauteilaktivierung wird auch hier eine Qualität geschaffen, die langfristig durch ein deutliches Wohlgefühl am Arbeitsplatz punktet.

Egal, ob Neubau, Sanierung oder Altbau: Thermische Bauteilaktivierung schafft optimale Möglichkeiten in Sachen Energieverbrauch und das bei überschaubaren Kosten und ganz ohne Technik-Chichi.