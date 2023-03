Neues Fachcentrum für St. Pölten

Die Temperaturen steigen und bald haben Vorhaben in Haus und Garten wieder Hochsaison. Gerade rechtzeitig eröffnet BAUHAUS am 17. März den mittlerweile 21. Österreich-Standort in der Mariazeller Straße 180 in St. Pölten. Damit werden die Pläne, die Standortlücke zwischen Wien und Oberösterreich zu schließen, Realität.

Über 25 Mio. Euro investierte BAUHAUS in den Neubau und schaffte damit rund 100 neue Arbeitsplätze in der Region. Highlights sind die Drive-in Arena mit begrünter Fassade und die große Produktbandbreite für Geschäfts- und Privatkunden.

Drive-in Arena ist das Herzstück des Fachcentrums

In nur 10 Monaten ist am ehemaligen Gelände der Kopal-Kaserne eines der größten und modernsten Fachcentren Österreichs entstanden. Auf über 16.000 m2 Brutto-Fläche und in 15 Fachabteilungen finden Kunden künftig alles für Werkstatt, Haus und Garten. Das Herzstück des Fachcentrums ist die Drive-in Arena, in die Heimwerker und Häuslbauer mit ihrem Transporter, Anhänger oder LKW hineinfahren und Baumaterialien, Dämmstoffe, Bauholz, Bauchemie und vieles mehr schnell und bequem verladen können. „Das Drive-in Konzept ist bereits in neun Fachcentren erfolgreich im Einsatz.

Nun bringen wir diese komfortable Art des Einkaufens von großen oder sperrigen Produkten sowie Großmengen auch nach St. Pölten“, berichtet BAUHAUS-Geschäftsführer Mag. Horst Greisinger. Beim Bau des Fachcentrums wurde auch auf den Einsatz ressourcenschonender Technologien geachtet. So sorgen eine Photovoltaikanlage und drei Wärmepumpen für nachhaltige Energieversorgung. Im Gebäude wird ausschließlich stromsparende LED-Beleuchtung eingesetzt und bald stehen 18 E-Schnell-Ladestationen für Elektroautos zur Verfügung.