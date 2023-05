KLOSTERWALD – DER WEG ZURÜCK ZU DEN WURZELN

Vorsorge oder Trauerfall, mehr und mehr Menschen entscheiden sich für einen Ort der Bestattung, der schon im Leben Kraft und Ruhe bietet — den Wald.

Klosterwald bietet an fünf Standorten in Niederösterreich diese stimmungsvolle und kostenfreundliche Art der Beisetzung inmitten wunderschöner Natur.

Foto: Klosterwald

Preisgünstiger als ein Friedhofs-Grab, zudem nachhaltig sowie mühelos in der Pflege. Klosterwald steht auch allen Menschen, unabhängig von Glaube, Herkunft oder Kultur, offen. Das sind nur einige jener Vorteile, die für diese Art der letzten Ruhestätte im Einklang mit der Natur sprechen.



Jetzt persönlich überzeugen:

Kostenlose und unverbindliche Waldführungen!

1. Juni, 6. Juli und 3. August

Jeweils um 18 Uhr an allen NÖ-Standorten

Anmeldung unter Tel. 02243 23660 oder klosterwald.at

Foto: Klosterwald

VORSORGE MIT BESTÄNDIGKEIT

Bereits zu Lebzeiten können Interessierte ihren Baum zur Vorsorge aussuchen. Eigene Wünsche und Vorstellungen lassen sich damit rechtzeitig planen und festlegen.

Mit vorrausschauender Planung werden Hinterbliebene finanziell, wie auch in der Organisation entlastet. So bleibt das gute Gefühl, alles geklärt zu wissen.

Foto: Klosterwald

BESTATTUNG IM NATURJUWEL

Für unerwartete Abschiede finden sich an allen Standorten zeitnahe und geeignete Möglichkeiten. Ein persönliches Gespräch vor Ort informiert über alle Einzelheiten wie Abläufe, Anforderungen und Kosten der Waldbestattung. Dabei ist auch eine sofortige Auswahl eines Platzes oder eines Baumes möglich.

GRABPFLEGE ERLEDIGT DIE NATUR

Die letzte Ruhestätte im Wald soll ein Ort der liebevollen Erinnerung sein und seine Natürlichkeit behalten. Die Grabpflege übernimmt der beste Gärtner — die Natur. Angehörige müssen sich um nichts kümmern.

KREISLAUF DES LEBENS

Waldbestattungen sind nur in Form einer Urnen-Beisetzung möglich. Die Asche wird an den Wurzeln des Baumes in einer Naturstoffurne bestattet. Diese baut sich nach drei bis fünf Jahren ab und gibt Nährstoffe an die Natur weiter. So führt der letzte Weg wieder zurück zu den Wurzeln und in den Kreislauf des Lebens.

Klosterwälder sind Orte der Kraft und der Beständigkeit. Sie bieten eine friedvolle Ruhestätte für viele Generationen.

Klosterwald.at