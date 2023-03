Dämmung bringt’s!

Dadurch hat man die Ausgaben für die Fassadendämmung in durchschnittlich weniger als zehn Jahren eingespielt. Steigende Energiepreise und noch bessere Förderungen führen dazu, dass sich die Investition immer schneller rechnet.

Ab wann sinken mit der Baumit open KlimaschutzFassade die Kosten?

Bereits ab der ersten Sekunde, wenn man so will, ab der Stunde 0. Der geringere Energieverbrauch bringt von Anfang an die erhoffte finanzielle Entlastung bei den laufenden Kosten. Sobald die Baumit open KlimaschutzFassade fertig gestellt ist, werden die Vorteile sofort erlebbar. Die Anschaffung selbst amortisiert sich bei heutigen Energiepreisen in unter zehn Jahren.

Jetzt sogar dreifach gefördert!

Noch nie war eine Dämmung so gut gefördert wie heute. Sowohl Bund als auch Länder unterstützen alle, die ihre Häuser thermisch sanieren wollen. Wer jetzt dämmt, profitiert auch steuerlich.