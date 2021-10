Baumit, seit drei Generationen ein Familienbetrieb, ist ein internationaler Baustoffkonzern mit österreichischen Wurzeln. Angesiedelt in

Wopfing, Bezirk Wiener Neustadt, ist Baumit die führende Baustoffmarke für Fassaden, Putze und Estriche in Österreich und europaweit in über 25 Ländern mit eigenen Standorten präsent.

Das macht Baumit als Arbeitgeber so interessant

Man arbeitet in der Region und gleichzeitig in einem internationalen Konzern mit über 6.500 Mitarbeitern. Der persönliche Kontakt, flache Hierarchien und rasche Entscheidungswege sind nur einige der Vorteile, die man hier genießt. Persönliche Wertschätzung und ein hohes Maß an Eigenverantwortung prägen die Mitarbeiterkultur von Baumit. Es wird viel gefordert und noch mehr gefördert.

Hier hat man die Wahl zwischen den unterschiedlichsten Lehrberufen und die Ausbildung erfolgt in der eigenen Lehrwerkstätte. Derzeit sind zwei Lehrstellen ausgeschrieben und weitere sieben Lehrstellen für 2022.

Weitere Informationen finden Sie online auf der Internetseite: baumit.at/unternehmen/lehre-bei-baumit