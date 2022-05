2,3 Mio. Euro in die Zukunft investiert

Das bestehende Gebäude der Firma Expert Hörmann im Betriebsgebiet Ost wurde um einen 30 mal 40 Meter großen, zweistöckigen Zubau erweitert. Das entspricht etwa einer Verdoppelung der Betriebsfläche. Das Investitionsvolumen beträgt rund 2,3 Millionen Euro. Das neue Gebäude bietet im Erdgeschoß 1.390, im Obergeschoß 1.240 Quadratmeter Nutzfläche. Der bestehende Schauraum blieb unverändert.

Um den Zubau durchführen zu können, war der Ankauf eines neben dem Firmenareal befindlichen Betriebsgrundstückes erforderlich. Abgrabungen (das Gebäude wurde teilweise in den Hang hineingebaut) wurden von der Gemeinde auf Kosten von Expert Hörmann durchgeführt, die Gemeinde übernahm die Aufschließungskosten als Wirtschaftsförderung.

„Eigentlich haben wir schon im Jahr 2019 erste Gespräche mit der Stadtgemeinde Waidhofen aufgenommen, durch Corona hat sich das Ganze aber etwas verzögert“, erzähltGeschäftsführer Gregor Hörmann.

Mitarbeiterstand von 40 bereits überschritten

„Die Erweiterung der Betriebsfläche war dringend notwendig, denn die Lagerkapazitäten wurden im Laufe der letzten Jahre zunehmend knapp.“ Expert Hörmann hat in Waidhofen mit zwölf Mitarbeitern begonnen, die derzeitige Mitarbeiter stand beträgt über 40 Personen.

Der Zubau erfolgte von der Straße an der rechten Seite des Bestandsgebäudes, allerdings um zehn Meter nach hinten versetzt. Das Erdgeschoss geht unterirdisch weiter und beinhaltet die komplette Lagerlogistik, samt einer geeigneten Zufahrtsmöglichkeit für die An- und Auslieferung. Im Obergeschoss wurden an der Ostseite Büros für die Arbeitsvorbereitung, technische Planung und Kundenberatung errichtet, die übrige Fläche wird als Bodenlager für kundenspezifische Aufträge und Kabeltrassen genutzt werden.