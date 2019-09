Wirtepaar freut sich auf viele Feiern und Hochzeiten.

Das Gasthaus Kaminstube Familie Zlabinger in Schwarzenau ist Treffpunkt für die ganze Region und seit 1990 in Familienbesitz. Hier findet man gutbürgerliche Küche und Hausmannskost wie Mohnnudeln oder die Waldviertler Knödeln. Dazu werden das passende Bier oder edle Weinsorten serviert.

zVg

Am 6. April 2020 feiert die Kaminstube ihr 30-jähriges Jubiläum. Ursprünglich gab es nur die heimelige Gaststube, in der 20 Personen Platz fanden. In den 90er Jahren wurde dann das gemütliche Kaminstüberl für 30 Personen und der Rote Saal, der rund 100 Gästen Platz bietet, dazu gebaut. Durch den großen Erfolg und die immer mehr werdenden Gäste auch in Zukunft weiterhin gut bewirten zu können, wurde der Schloss-Saal, das Bernsteinzimmer und eine neue Küche zugebaut sowie der Schanigarten erneuert.

Die Kaminstube ist ein beliebter Treffpunkt

Mit dem Brüderpaar Lorenz von der Lorenz Projekt- und Handels GmbH aus Leiben wurde die Planung für die Renovierung, den Zubau und die Modernisierung des Gasthauses gemacht. Die Umsetzung war mit ortsansässigen Betrieben möglich, was das Wirtepaar Werner und Petra Zlabinger sehr freut.

Auslöser für den Zubau waren auch notwendige Renovierungsarbeiten in der Küche. Zudem brauchte man mehr Platz für eine größere Küche und die Gästebewirtung. Da man nur in Richtung der Toiletten ausweiten konnte, wurden diese zunächst abgerissen und komplett erneuert. In der Folge wurde der neue Schloss-Saal gebaut. Dieser erste Bauabschnitt erfolgte vom Mai bis zum November 2017. Im Bereich des alten Gastgartens entstand ein neuer Schanigarten für 20 Personen, das im modernen Stil gehaltene Bernsteinzimmer für weitere 20 Personen und der elegante Schlosssaal, in dem 80 Personen Platz finden.

zVg

In der zweiten Bauetappe konnte dann das Herzstück des Wirtshauses — die Küche — erneuert werden. Der zweite Abschnitt dauerte von Februar bis September 2018. Die alte Küche wurde abgebaut und der Raum komplett renoviert, wobei die alte Gewölbedecke entfernt werden musste und eine neue, höhere Decke eingezogen wurde, damit die modernen Küchengeräte von der Firma Rational genügend Platz hatten.

Das Wirtepaar Zlabinger ist sehr zufrieden mit dem Umbau. „Wir waren immer im Plan bis auf ein paar Kleinigkeiten, wo das Wetter nicht mitgespielt hat. Durch die Architekten und alte, gut eingesessene Firmen, die Vollprofils sind, verlief alles reibungslos“, bedankt sich Werner Zlabinger für die gute Zusammenarbeit. Selbst während der Umbauten war das Gasthaus meist geöffnet und im Vollbetrieb.

Hochzeiten und Feiern sind das Hauptgeschäft der Kaminstube. Man hat die Wahl zwischen dem Waldviertler Schmankerl-Büfett, mehrgängigen Menüs oder einer feinen Auswahl aus der Karte. Auf das beliebte Ganslessen freut sich das Wirtepaar, das es in der Kaminstube ab Mitte Oktober bis November geben wird. Reservierungen für Weihnachtsfeiern werden angenommen.

Gasthaus Kaminstube Familie Zlabinger

Kontakt:

Waidhofner Strasse 3, 3900 Schwarzenau, Tel.: +43 2849 2271, Fax: +43 2849 2271-4, zlabinger@gasthaus-kaminstube.at

Öffnungszeiten:

Von Donnerstag bis Montag. Warme Küche gibt es von 11 bis 14 Uhr und 17.30 bis 21.30 Uhr an jedem Öffnungstag.