Das Landgasthaus Thaler in Großotten ist bekannt und beliebt. Jetzt wurde diesem Haus ein komplett neues Outfit im Innen- als auch im Außenbereich verpasst. Tradition und Moderne treffen hier aufeinander – das gemütliche Flair, durch das das Gasthaus seit jeher besticht, bleibt.

Planung vor zwei Jahren begonnen.

Max und Paula Thaler investierten in den letzten Monaten enorm viel an Zeit, Kraft und auch Geld. „Damit sind wir für die Übergabe unseres Hauses an Sohn Alexander in rund fünf Jahren gerüstet. Den Komlettumbau haben wir schon vor der Corona-Pandemie geplant und hätten die Arbeiten auch ohne den Lockdown in den vergangenen Monaten durchgeführt“, betont das engagierte Wirte-Ehepaar. Die dafür notwendige Schließung wurde gleichzeitig ein sechsmonatiger Lockdown.

Kein Stein blieb am anderen.

Im Inneren des Gasthauses blieben nur die Küche und der große Saal, der 2006 adaptiert worden ist, unangetastet. „Ansonsten sind eigentlich nur die Grundmauern stehengeblieben. Wir haben alles umgestaltet und modernisierten“, zeigt Max Thaler auf. Bei den Plänen war Sohn Alexander voll involviert, seine Wünsche berücksichtig. „Als Nachfolger muss er sich ja an seiner Wirkungsstätte wohlfühlen.“ Und das tut er auch.

Wow-Effekt bei den Gästen garantiert.

Schon beim Eintreten in das bekannte Gasthaus ist das Neue sicht- und spürbar. Im Zubau zum Gasthaus, bei dem Glas eine große Rolle spielt, ist der von außen erreichbare Raucherbereich geschaffen worden. Über die neugestalteten Stufen und dem Eingangsbereich kommt man in die Gaststube und da erleben die Gäste bestimmt einen „Wow-Effekt“.

Ein Team, das an einem Strang zieht: Alexander, Paula und Max Thaler im neuen Restaurantbereich, hier herrscht ein ein apartes Rot-Braun vor. Andrea Dangl

Kein noch so kleines Andenken an die ehemaligen Räumlichkeiten dieses Gasthauses ist zu entdecken. Man befindet sich in einem modernen Gastronomiebetrieb, der mit viel Geschmack, Feingefühl und vor allem mit viel Liebe umgebaut worden ist. Diese gelungene Umgestaltung ist nicht nur optisch eine Aufwertung, auch das harmonische Zusammenspiel der geschaffenen Bereiche verleiht ein Gefühl des „Angekommen-Seins“

Alle Gäste sollen sich wohlfühlen.

„Uns war wichtig, dass sich unsere Gäste weiterhin wohlfühlen, egal ob sie direkt von einer Baustelle kommen oder ein Geschäftsmeeting haben. Das gilt auch für Familien mit Kindern, Senioren und Gästen, die das Fine-Dining, das Alexander einmal im Monat anbieten wird, genießen wollen“, betont Hausherr Max Thaler.

Ausgekügeltes System.

Vor einigen Wochen standen noch die Bagger in der Gaststube, da lagen bei der Familie Thaler die Nerven doch etwas blank, aber: „Wir haben es geschafft, alles ist so geworden, wie wir uns das vorgestellt haben“, sind sich Max, Paula und Alexander Thaler einig.