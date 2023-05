Nachhaltigkeit als oberstes Ziel

Die BAWU-HotelbetriebsgmbH mit den Gesellschaftern Martin Bauer und Thomas Wurzenrainer entschloss sich, aufgrund der steigenden Zahl an Radtouristen und Naturliebhabern in der Region ein Low Budget Motel zu errichten.

Foto: Werbung

Generell gab es in der Corona-Zeit sowie aufgrund der Preis- und Energiekostenentwicklung und der allgemeinen Klimadiskussionen ein Umdenken bei den potenziellen

Gästen. Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein sind nun für viele ein wichtiger Teil der Wahl des Beherbergungsbetriebes.

Aufgrund maßgeblicher wirtschaftlicher Gründe (Energiepreise) mussten diverse Ausführungen unmittelbar bei oder nach der Baubewilligung geändert werden. So wurden statt einer Gasheizung zwei Wärmepumpen auf dem Dach installiert.

Foto: Werbung

In diesem Zusammenhang wurde auch die Entscheidung getroffen, eine PV-Anlage auf dem Dach zu installieren (Leistung >50 kwp). Im Rahmen der Neuprojektierung der Heizungsanlage und in Rücksprache mit mehreren Gästehäusern der FairSleep Hotelgruppe (in der die BAWU auch Mitglied ist) erfolgte auch die Aufnahme der Zimmerklimatisierung, die mit der Wärmepumpenheizung wesentlich günstiger ausfiel.

Weil das Gebäude in nachhaltiger Holzriegel-Bauweise errichtet wurde, haben die Gesellschafter auch bei den weiteren Materialien in der Gebäudeausstattung auf Nachhaltigkeit großen Wert gelegt. Die Rohstoffe bzw. fertigen Produkte sind überwiegend aus Recyclingmaterial bzw. recyclebar.

Foto: Werbung

Alle Böden und Wandfarben wurden in Österreich oder Europa hergestellt und hatten somit keine weiten Transportwege. Sämtliche Planken der Böden in den Zimmern, den Abstellräumen, allen Nebenräumen, dem Frühstücksraum und den Gängen können bei Bedarf (Beschädigung) einzeln ausgetauscht werden. Die Teppiche in den Gängen sind aus durchgefärbter Schlinge, was sie haltbarer macht und damit auch länger nutzbar. Außerdem sind auch hier alle Teppichplanken einzeln austauschbar.

Ebenso wurde bei der Wahl der Reinigungsmittel auf umweltbewusstere Artikel gesetzt. Verwendet werden Konzentrate mit automatischer Mengenabgabe, damit keine Überdosierung erfolgt; keine fertigen Mittel in Plastikgebinden, die weggeworfen werden, sondern Konzentrate, die in wiederverwendbaren Flaschen abgefüllt werden, etc.

Foto: Werbung

In Kooperation mit der Firma Elk ist es gelungen, den überwiegenden Teil der Leistungen mit Firmen aus Waidhofen (Baumeisterarbeiten, Malerarbeiten, Bodenlegerarbeiten, Möbeleinrichtung, diverse Elektroarbeiten, Pflasterung, Parkplatzasphaltierung, Baggerarbeiten) durchzuführen.

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein begleiteten das gesamte Bauprojekt. Hier ein Blick in den Frühstücksraum während der Bauphase. Foto: BAWU

Sogar die Leuchten, im Objektbau oftmals asiatischer Herkunft, konnten in Österreich besorgt werden. Diese wurden in Abtenau, Salzburg, nicht nur zusammengebaut, sondern komplett hergestellt.