Neue Mehrzweckhalle in Gars

Es ist eine der größten Investitionen, die von der Marktgemeinde Gars – und natürlich auch der Mittelschulgemeinde – in den letzten Jahren getätigt wurde, nämlich in die schon jahrzehntelang erwünschte bzw. geforderte Sport- und Veranstaltungshalle, die mit einer schulinternen Feier am Mittwoch, 15. Juni, eröffnet wird.

Foto: Werbung

„Rund 4,3 Millionen wird das Bauwerk kosten, und wir sind damit genau im Finanzplan“, ist Bürgermeister Martin Falk stolz, dass noch im „alten“ Schuljahr die Eröffnungsfeier mit den Schülern bei einer geschlossenen Veranstaltung stattfinden kann.

Auch optisch ist die neue Veranstaltungshalle, wie die Außenansicht zeigt, sehr ansprechend gestaltet. Foto: Rupert Kornell

Um dieses Geld wird aber auch einige geboten: Die Spielfläche, die für verschiedene (Ball)Sportarten genützt werden kann, umfasst normgerechte 15 mal 27 Meter, einen „Sandwich-Sportboden“ mit Holzoberfläche – natürlich mit jeglichen farbigen Markierungen – ist elastisch, bei Veranstaltungen mit Publikum wird er mit etwa fünf Millimeter dicken Platten aus dichtem Kunststoff mit Filzüberzug abgedeckt.

Foto: Werbung

Die Wandverkleidung ist aus Sperrholz, bis 2,5 m ist sie aus sicherheitstechnischen Gründen elastisch hinterlegt, „damit man nicht wie gegen eine Betonwand läuft“, so Schulleiter Christian Langer. Im oberen Teil ist sie wegen der Akustik gelocht, das gilt auch für die Deckenverkleidung.

Foto: Werbung

Selbstverständlich ist auch eine Tonanlage mit Funkmikrofonen und mehreren Anschlusspunkten sowie eine Videoprojektionsanlage mit einer mobilen Leinwand eingebaut. Sanitäranlagen und Umkleidemöglichkeiten sind ebenso verwirklicht wie ein direkter Zugang zur Schule (samt Lift) und von außen. Mit einer von der Gemeinde finanzierten Tribüne hat die Halle ein Fassungsvermögen von 400 Besuchern.