Ein Jugendstil-Schmuckkästchen in Grau-Weiß flankiert neuerdings den Ybbsturm zum Flussufer hin. Nach eineinhalb Jahren Renovierungszeit haben die Brüder Dietmar und Lukas Kerschbaumer dem Bürgermeister-Haus aus dem Jahr 1905 neues Leben eingehaucht, es um zwei schmucke Apartments erweitert und sind mit ihren Büros eingezogen.

„Das Haus wurde komplett entkernt und technisch auf den neuesten Stand gebracht“, blickt Dietmar Kerschbaumer, der im 1. Wiener Bezirk eine Rechtsanwaltskanzlei betreibt, auf ein hartes Stück Arbeit zurück.

Wie behutsam er und sein Bruder, der als Versicherungsmakler tätig ist, umgegangen sind, zeigt der Blick auf das Detail. Die alten Kastenfenster wurden restauriert, ebenso die Innentüren. Eine neue Innentüre wurde extra mit der Hand gestrichen, damit ihre Patina der alten ähnelt. Als Lichtschalter wurden in den ebenerdigen Büros Drehschalter eingebaut.

Die Optik des Altbaus lebt unverfälscht fort

Keine Kompromisse gingen die Bauherren bei der Haustechnik ein, die für den Besucher allerdings fast zur Gänze „unsichtbar“ bleibt. Neu sind demnach eine umweltfreundiche Pelletsanlage mit Wand- und Fußbodenheizungen, die Elektroinstallationen sowie alle Installationen. „Unser Ziel war es, die Optik des Altbaus möglichst unverfälscht zu erhalten“, erklärt Kerschbaumer. „Dank hervorragender Professionisten ist uns das auch ganz gut gelungen!“

Der Ybbsturm ist zum Greifen nah

Umfangreich waren die Ausbauten im Dachgeschoß. Die beiden Hausbesitzer ließen dort zwei Apartments entstehen, die mit 45 bzw. 55 m2 Nutzfläche vorrangig an Touristen vermietet werden sollen. „Vielleicht auch an Kurzzeitmieter“, ergänzt Dietmar Kerschbaumer. Die beiden liebevoll gestalteten Kleinwohnungen haben zweifellos die „Garantie zum Wohlfühlen“. Große Dachflächenfenster eröffnen nach Westen den Blick zum Ybbsturm, der dort zum Greifen nah ist. Ostseitig liegt den Bewohnern die Ybbs zu Fuße, auf die man auch von der hauseigenen Terrasse eindrucksvolle Ausblicke bekommt. Auch der Sonntagberg ist in der Ferne zu sehen.

Dank einer geschickten Raumnutzung verfügen die „Kerschbaumer.Apartments“ jeweils über eine großzügige Küche mit Wohnzimmer und einen eigenen Schlafbereich.

„Wir haben die Zimmer so ausgestattet, dass sie jederzeit auch zu Kleinwohnungen umfunktioniert werden können“, sagt Kerschbaumer.

Eine Augenweide sind die Sanitärräume – insbesondere die exklusiven überdimensionalen Fliesen in der Dusche. Die über zwei Meter hohen Unikate mußten mit eigenen Kränen in ihr neues Zuhause gehoben werden. Auch die hölzernen Betthäupter strahlen altes Flair aus.