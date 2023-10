Schlüsselübergabe in Horn: Neue Häuser mit Leben erfüllt

Brunn darf sich über eine neue Reihenhausanlage freuen. Die Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel (WAV) lud die neuen Bewohner, Nachbarn und Gemeindespitze zur feierlichen Schlüsselübergabe.

Und diese Schlüsselübergabe wurde gleich zu einem kleinen Volksfest. Für den Auftakt sorgt das Bläserensemble der W.A. Mozart Musikschule unter der Leitung von Harald Schuh, ehe WAV-Vorstand Christian Krottendorfer die Ehrengästen und neuen Bewohner der Häuser willkommen hieß. „Bei diesen Grundstücken wurde die Lage gut ausgenutzt, es wurde nachhaltig, werthaltig und in Massivbauweise gebaut“, schilderte Krottendorfer.

Architekt Rudolf Schwingenschlögl stellte fest, als nach eineinhalb Jahren die neue Reihenhausanlage der WAV in der R. Reichelstraße feierlich eröffnet und die Schlüssel an die Mieter übergeben wurden: „Das Reihenhaus wird immer beliebter, da die verbaute Fläche geringgehalten werden kann, aber man trotzdem genug Wohnraum und auch Gartenfläche zur Verfügung hat.“

Lob für die neue Anlage gab es auch von Landtagsabgeordneten Franz Linsbauer. „Die Gestaltung der Häuser wurde sehr ansprechend umgesetzt“, sagte er und zeigte sich über die rasche Umsetzung des Projektes zufrieden.

Wohnnutzfläche von 109m² auf zwei Geschoßen

Der designierte Bürgermeister Harald Frank hieß die neuen Bürger in der Gemeinde ebenso herzlich willkommen und dankte den Anrainern für ihre Geduld. Architekt Schwingenschlögl erzählte, dass alle Häuser bereits vergeben seien und hob die ökologische Bauweise hervor. Die acht Reihenhäuser verfügen über eine Wohnnutzfläche von 109 m² und wurden in Massivbauweise errichtet. Alle Häuser sind in Erd- und Obergeschoß aufgeteilt und besitzen einen Eigengarten mit überdachter Terrasse. Pro Einheit gibt es zwei Pkw-Stellplätze im Carport. Technisch ist die Anlage auf dem neuesten Stand: Zur Beheizung dient eine Luftwärmepumpe, wobei die Wärmeverteilung über eine komfortable Fußbodenheizung erfolgt. Zusätzlich wurden eine Photovoltaikanlage und eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung installiert. „Das ist ein wunderschönes Plätzchen, ich bin ganz angetan“, sagte Linsbauer und äußerte noch ein besonderes Anliegen. „Achten Sie auf ihre Nachbarn und bringen Sie sich in der Gemeinde ein.“

Kaplan Shyne Kurian segnete die Anlage. Die Vergabe erfolgte durch Miete mit Kaufoption. Die Grundstücke sind zwischen 353 und 471 m² groß. Das Architekturbüro Schwingenschlögl ZT GmbH war mit der Planung der Reihenhausanlage betraut. Die Gesamtbaukosten betragen rund 2,1 Millionen Euro.

Foto: zVg

Die Profis am Bau

ZT Schwingenschlögl GmbH, 3950 Gmünd:

Gesamte Planungsleistungen (Einreich-, Ausführung-, Vergabe-, Bestandspläne);

Herbert Eschelmüller GmbH, 3874 Litschau:

Zimmerei, Dachdeckerei, Spenglerei & Schwarzdecker;

Schachtner GmbH, 3595 Brunn/Wild:

Heizung Wärmepumpe, Wohnraumlüftung, Sanitär