KOLL.home: 67 Eigentumswohnungen in Wiener Neustadt entstehen

Dieses realisierte Wohnprojekt ist das erste „Haus“ am Beginn der Quartiersentwicklung Quartier Mitte. Die an der Projektadresse Rennbahnstraße 2 entstandenen Mietwohnungen mit Flächen ab 37 m² überzeugen durch hochwertige Ausstattung, persönliche Freiräume sowie optimale Lage. In wenigen Minuten erreicht man fußläufig den Bahnhof St. Pölten. Perfekt für Wien-Pendler, per Zug ist man in nur 20 min am Bahnhof Wien Hütteldorf, in 28 min am Westbahnhof Wien oder am Hauptbahnhof Wien.

Bezugsfertig

Provisionsfrei

Mietpreise der noch verfügbaren Wohnungen starten bei 639 Euro / Monat

Infos unter: www.lebenamfluss.at

Energieeffizienz:

Heizwärmebedarf ab 20,8 kWh/m²a, Energieeffizienzklasse A

Über die NOE Immobilien Development GmbH (NID)

Die NID (NOE Immobilien Development GmbH) ist ein Immobilienentwickler mit Tätigkeitsschwerpunkt in Niederösterreich und Wien. Mit einem Projektvolumen von über 280 Mio. Euro ist die NID eines der großen Entwicklungsunternehmen auf dem ostösterreichischen Markt. Eines der größeren Entwicklungsaktivitäten liegt im hochwertigen Wohnbau sowie in der Stadtteilentwicklung.

Projektentwicklungen der NID sind geprägt durch abgestimmte Architektur, nachhaltige Denkweise und Einbeziehung aller Stakeholder – mit dem Ziel, ein gutes Angebot an qualitativen, hochwertigen Wohnungen mit attraktivem Preisniveau für alle Kunden zu erzielen.

Weitere Infos unter: www.nid.immo