PICKNICK ZUM SUMMEN

Seit dem Frühjahr 2022 begrüßt Betreiber Roland Heinzle in seiner Bee Bar. Neben einem Gastraum für 20 Personen bietet auch ein lichtdurchfluteter Wintergarten Platz für bis zu 25 Personen.

Snack & Chill.

Unter diesem Motto wollen Heinzle und sein Team verwöhnen. So wird beim Speisenangebot großen Wert auf Regionalität und Nachhaltigkeit gesetzt. Das Team backt einzigartiges Vollkornbrot, das ohne künstliche Zutaten hergestellt wird. Auch bei den anderen verwendeten Lebensmitteln achtet Heinzle, soweit es möglich ist, auf saisonale Frische und Regionalität. Und nicht zu vergessen: die selbst erzeugten Met-Produkte aus dem Hause Heinzle!

m Bienenpark. Ein Höhepunkt für Jung und Alt ist der Bienenpark mit seinem Pavillon, der sich in unmittelbarer Nähe zur Bee Bar befindet. In dieser mit viel Liebe zum Detail gestalteten Erlebniswelt erfahren Besucherinnen und Besucher Interessantes rund um das faszinierende Leben der Honigbienen.

Picknick ohne Grenzen

Was gibt es denn Schöneres, als bei einem sonnigen Sommertag im Freien zu picknicken? Genau dafür gibt es das „Beebar-Mobil“. Nach einer Voranmeldung wartet in der Bee Bar ein vollgefüllter Picknickkorb mit ausgewählten Schmankerl. Das Besondere: Auch Gäste mit körperlichen Einschränkungen bringt das Team zu ganz besonderen Plätzen, um ein unvergessliches Picknick erleben zu können.

Der Trank der Götter

Seit vielen Jahren produziert Heinzle in seinem eigenen Imkerbetrieb hochwertige Honigspezialitäten. Neben verschiedensten Honigsorten sind es auch die „Met-Produkte“, die international bei vielen Gästen sowie Stammkundinnen und -kunden beliebt und heiß begehrt sind.