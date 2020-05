Auf in die Natur! Die Schneeberg Sesselbahn erwartet die Gäste in Puchis bunter Welt, der Heimat des Waschbärs Puchi am Fuße des höchsten Berg Niederösterreichs: Hier ist Sommer wie Winter für Spaß, sportliches Vergnügen, Action und Naturerlebnis gesorgt. Maskottchen Puchi begleitet die kleinen und großen Gäste stets durch das Familien- und Freizeitparadies in Puchberg-Losenheim.

Bequem geht es mit der Schneeberg Sesselbahn von 870 auf 1.210 Meter Seehöhe auf den Fadensattel. Hier ist der ideale Ausgangspunkt für aussichtsreiche Schneeberg-Wanderungen. Zwei gemütliche Hütten, die gleich in der Nähe der Bergstation liegen, laden mit kulinarischen Stärkungen und Erfrischungen zum entspannten Verweilen ein.

Ins Kinder-Naturabenteuer Wunderalm starten kleine Entdecker*innen direkt bei der Talstation der Sesselbahn. Hier befindet sich die erste von insgesamt fünf Spielestationen, die weiteren Stationen sind entspannt mit der Schneeberg Sesselbahn zu erreichen. Spaß, Action und viel frische Luft sind hier garantiert.

www.puchis-welt.at

