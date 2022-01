Potenziale entfalten

Warum ist es für junge Menschen wichtig, sich früh mit dem Thema Berufsorientierung auseinanderzusetzen?

Sabine Wunderl: In unserer schnelllebigen Zeit werden die Anforderungen immer komplexer und vielfältiger. Das startet bereits im Kindergarten und setzt sich fort, vor allem wenn es um die weiterführende Schul- bzw. Berufswahl geht. Kaum eine Ausbildung oder ein Beruf ist mehr so gestaltet, wie das noch bei unseren Eltern war. Und die Vielzahl an ständig neuen Schulzweigen und Lehrberufen zeigt, dass die Anforderungen auch immer fordernder werden. Hat man vor einigen Jahren noch den Lehrling in IT- Technik als modern empfunden, so muss man sich jetzt schon damit auseinandersetzen, ob ein junger Mensch im Bereich Coding oder Systemtechnik, Betriebstechnik oder E-Commerce eine Ausbildung anstrebt. Wichtig ist, genau zu wissen, was mich in der Ausbildung erwartet. Auch deshalb, weil das Entfalten der eigenen Potenziale dazu führt, dass man Freude beim Erlernen des Berufs hat. Denn nur dann wird man in diesem Bereich auch wirklich gut.

Wie helfen die Experten des BIZ Jugendlichen auf dem Weg zum richtigen Beruf?

Sabine Wunderl: Die Testungen zielen auf die Erhebung der individuellen Stärken, der persönlichen Neigungen und Interessen ab. In einem Beratungsgespräch mit einem unserer Experten, mindestens einem Elternteil und natürlich dem Jugendlichen selbst werden dann die Potenziale besprochen und mit den Vorlieben in Kombination nach der richtigen Ausbildung gesucht. Nur die Zusammenschau von den intrapersonellen Faktoren und dem familiären Umfeld lassen einen optimalen Weg herausfinden.

NÖ Talente-Check: In den drei Berufsinformationszentren in St. Pölten, Gmünd und Mödling werden Talente, Neigungen, Fähigkeit und Stärken ausgelotet. Das hilft jungen Menschen, den richtigen Weg einzuschlagen.

Foto: Fotograf&Fee

Welche Angebote werden am häufigsten genutzt?

Sabine Wunderl: Ich könnte jetzt Statistiken von Schülern diverser Schulen und Lehranfängern zeigen. Ich möchte allerdings gerne anders auf die Frage antworten: Mittlerweile ist der Trend zu erkennen, dass Schulen, Eltern und Wirtschaft immer mehr die Bedeutung einer soliden Berufsorientierung bewusst ist und sie auf Zusammenarbeit setzen.

Jedes Angebot ist dabei ein Baustein auf dem Weg der jungen Menschen. Die Testung als objektives Instrument zum Erkennen der Potenziale, Elternabende für die Abklärung von offenen Fragen zu spezifischen Ausbildungen, Berufsorientierungsmessen für die Darstellung unterschiedlicher Ausbildungen und so weiter.

Jedes Instrument oder Angebot hat ein bisschen ein anderes Ziel, aber gemeinsam ist ihnen allen: Sie wollen die Jugendlichen bei der Berufswahl unterstützen.

Welche Angebote gibt es speziell für (angehende) Lehrlinge und Unternehmen?

Sabine Wunderl: Potenzialanalysen zur Erhebung von Interessen und Neigungen, Persönlichkeit, Kompetenzen und Fähigkeiten – und zwar für sämtliche Altersgruppen: von Volksschülern bis hin zu Erwachsenen, die bereits im Berufsleben stehen, sich weiterbilden wollen oder vielleicht einen Auf- oder Umstieg anstreben. Neu ab 2022 ist das Unternehmenspaket: NÖ Betriebe können bis zu drei Bewerber pro Jahr kostenlos testen lassen. Grundsätzlich besteht das Unternehmenspaket aus einer Basistestung und einem Spezialmodul, das je nach Berufsgruppe unterschiedliche Fähigkeiten misst.

Was sind die häufigsten Anliegen und Herausforderungen mit denen junge Menschen und ihre Eltern zu den Experten ins BIZ kommen?

Sabine Wunderl: Die meisten jungen Menschen wollen gerne wissen, was sie unabhängig von ihrer schulischen Leistung gut können und was sie damit für Schulen oder Berufe ergreifen können. Eltern ist es immer wichtig, dass die Ausbildungen ihrer Kinder „sicher“ sind. Das kann leider aber niemand versprechen. Aber was wir mittlerweile durch unsere langjährige Erfahrung wissen, ist, dass Menschen, die ihre Begabungen leben, auch mit Begeisterung ihren Beruf ausüben. Und sie dann, auch wenn Herausforderungen auf sie zukommen, flexibel bleiben und auch dann Lösungen finden werden.

Beim NÖ Talentecheck wird ein breites Spektrum an Begabungen abgedeckt. Foto: Fotograf&Fee

Ihr Rat für junge Menschen?

Sabine Wunderl: Neugierig bleiben, offen für neue Wege sein und sich die Freude am Lernen behalten.