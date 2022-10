Großer Wettbewerb: Jury kürt NÖ-Genussbrot und NÖ-Genusstorte

Die Vision ist klar: NÖ-Genussbrot und NÖ-Genusstorte werden zukünftig nicht nur in jeder niederösterreichischen Bäckerei beziehungsweise Konditorei angeboten, sondern auch bei hochoffiziellen Anlässen eine Rolle spielen.

Die Berufszweige der Bäcker und der Konditoren suchen in Kooperation mit der NÖN das Rezept für das zukünftige NÖ-Genussbrot und die zukünftige NÖ-Genusstorte. Diese Spitzenprodukte sollen die Einzigartigkeit und Vielseitigkeit unseres Heimat-Bundeslandes in sich vereinen. „Wir rufen also dazu auf, gemeinsam kreativ zu werden und das Beste aus unseren Backstuben herauszuholen!“, erklären die beiden Landesinnungsmeister Klaus Kirchdorfer und Mag. Thomas Hagmann unisono.

Die Idee lautet: „Mit dem NÖ-Genussbrot und der NÖ-Genusstorte werden neue Produkte geschaffen, die uns und unsere Leistungen unverwechselbar kommunizieren. Unsere Kunden sollen es in unseren Bäckereien und Konditoreien kaufen können. Genussbrot und Genusstorte sollen aber auch bei regionalen Festen, offiziellen Anlässen und Repräsentationsterminen des Landes eine zentrale Rolle spielen. Auf diese Weise sichern sich das traditionelle Bäcker- und Konditorenhandwerk starke Präsenz.“

Derzeit sind alle niederösterreichischen Bäcker und Konditoren aufgerufen ihre Rezepte für das NÖ-Genussbrot beziehungsweise die NÖ-Genusstorte einzureichen. Eine Jury wählt jeweils drei Favoriten aus, beim Schaubacken wird ein Sieger gekürt.

Siegerprodukte werden überall verfügbar sein

Die Rezepte der Gewinner werden dann über die Landesinnung allen niederösterreichischen Bäckereien und Konditoreien zur Verfügung gestellt – und in Zukunft als offizielles NÖ-Genussbrot und als NÖ-Genusstorte vermarktet.