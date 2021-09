Als Bezirkshauptstadt bietet Waidhofen an der Thaya erstklassige Infrastruktur mit Kinderbetreuung, Schulen, Kultur, Einkaufsmöglichkeiten und medizinischer Versorgung. Die Nachfrage nach Wohnraum ist daher in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Um den Wohnbedürfnissen gerecht zu werden, konnten im ersten Schritt 16 neue Bauplätze in der Heli-Dungler-Siedlung geschaffen werden. Weitere Projekte entstehen derzeit am Gelände des früheren Pflegeheims und in der Matthias-Felser-Straße. Man setzt damit in der Stadt auf zentrumsnahen Wohnbau, ganz im Sinne der achtsamen Nutzung der vorhandenen Flächen.

Expert Hörmann verdoppelt derzeit seine Betriebsfläche. zVg

Sparsamer Umgang mit Grund und Boden. Um den sparsamen Umgang mit Grund und Boden geht es auch beim neuen niederösterreichischen Raumordnungsgesetz. Als Teil der Pilotregion hat Waidhofen die Chance, an der regionalen Leitplanung mitzuarbeiten und sich einzubringen.

Positive wirtschaftliche Entwicklung. Die wirtschaftliche Entwicklung in den letzten beiden Jahren ist trotz der aktuell schwierigen Situation sehr positiv. So haben sich neue Betriebe wie die VTW angesiedelt, und bestehende Betriebe wie Expert Hörmann und die Tischlerei Blumberger mit dem neue Annolignum haben ihre Standorte erweitert. Die Gemeinde hat sich hier als starker Partner für die Schaffung neuer Arbeitsplätze erwiesen. Größte Arbeitgeber ist die Firma TE Connectivity.

Die VTW hat sich als neuer Betrieb angesiedelt. zVg

„Unser Ziel ist es, eine gute und nachhaltige Basis für zukünftige Generationen zu schaffen.“, so die zuständige Stadt rätin Marlene Böhm-Lauter.