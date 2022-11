Optimierung der Produktions- und Arbeitsbedingungen

"Unsere Firmengeschichte feiert heuer das 30-jährige Jubiläum. Dementsprechend wird seit geraumer Zeit an einer modernen Infrastruktur gearbeitet. Insgesamt liegen wir terminlich mit den Bauarbeiten für die Erweiterung unseres Firmenareales am Hauptstandort in Waidhofen an der Thaya perfekt im Terminplan“, zeigt sich CEO Herbert Schandl über den Baufortschritt sehr zufrieden.

Für das eigene Team von Schandl & Co. GmbH sowie für die Anlieferung durch die langjährigen Lieferanten wurden ausreichend Umkehrmöglichkeiten und Parkplätze am Firmenareal geschaffen. Insgesamt wurden in der ersten Ausbaustufe am Firmenstandort eine Fläche von rund 1.800 Quadratmeter angebaut.

Als nächster Schritt in eine erfolgreiche Zukunft ist eine weitere Produktionsstätte für die Fertigung von Stahlkonstruktionen in Waidhofen an der Thaya vorgesehen. Die Erweiterung sowie die Produktionshalle, mit einer Photovoltaikanlage versehen, wird am Stand der modernsten Technik geplant.

www.schandl-co.at