Top-Ausbildungen am BFI Niederösterreich!

Ob Berufsreifeprüfung, Werkmeisterschule oder Ingenieur-Zertifizierung – am BFI NÖ absolvieren Sie Ihre Aus- und Weiterbildung in modernsten Seminarräumen und Werkstätten. Großzügige Lernzonen und Aufenthaltsräume bieten hier die passende Infrastruktur für Ihren Lernerfolg.

Mit der Berufsreifeprüfung erhalten Sie einen staatlich anerkannten Abschluss und damit neue Aufstiegs- und Karrierechancen. Als Absolvent_in unserer Werkmeisterschule besitzen Sie eine international anerkannte Ausbildung, die den Erwerb von Führungsqualitäten und wirtschaftlichem Know-how beinhaltet.

Im Bereich der Ingenieurzertifizierung ist das BFI NÖ die einzige vom Wirtschaftsministerium beauftragte Zertifizierungsstelle im südlichen Niederösterreich. Anwärter_innen können hier ihre technischen Qualifikationen im Rahmen eines Fachgespräches unter Beweis stellen und sich damit einzigartige Karrierevorteile sichern. Mit dem Fachbereich „Online-Live-Training“ besteht die Möglichkeit zahlreiche Kurse, vor allem im Bereich EDV und Sprachen, online zu besuchen.

Aufgrund hoher Nachfrage nach einer Kombination aus Präsenz- und Online-Einheiten wurde im aktuellen Bildungsprogramm eine spezielle „Digitalisierungsoffensive“ geschaffen. Hier verstärkter Fokus auf digitale Inhalte: von Social Media, über Projektmanagement bis hin zu CNC und Robotik. Auch im Bereich Gesundheit & Soziales bietet das BFI Niederösterreich anerkannte Ausbildungen an.

Beispielsweise zur Ordinationsassistenz, zum_r Kinderbetreuer_in und zur Betreuungsperson. Die Ausbildungen im Bereich Kinder- und Jugendbetreuung richten sich sowohl an QuereinsteigerInnen als auch an jene Personen, die bereits in einem niederösterreichischen Kindergarten bzw. einer niederösterreichischen Tagesbetreuungseinrichtung tätig sind.

Die staatlich anerkannte Ausbildung zur Ordinationsassistenz bietet eine fachliche Qualifikation zur Beschäftigung in ärztlichen Ordinationen, selbstständigen Ambulatorien und Sanitätsbehörden. Mit dem Service für Unternehmen bietet das BFI NÖ die Möglichkeit, individuelle und zielgerichtete Bildungsangebote als Firmenseminare zu fairen Preisen durchzuführen. Kostenlose Info-Veranstaltungen finden laufend in ganz NÖ statt!

www.bfinoe.at