Multilingual statt sprachlos

Am Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Neunkirchen haben Schülerinnen und Schüler ab der 7. Schulstufe die Möglichkeit, aus drei verschiedenen Zweigen auszuwählen. Neben der Wahl fürs Gymnasium mit Spanisch ab der dritten Klasse als zusätzlicher lebenden Fremdsprache (in der Oberstufe auch Latein) stehen Lernenden ebenso die Optionen des Realgymnasiums mit Geometrisch Zeichnen (in der Oberstufe Darstellende Geometrie) und des Wirtschaftskundlichen Realgymnasiums mit einem Schwerpunkt auf Wirtschaftskunde sowie Ernährungswissenschaften (in der Oberstufe Business und Management) offen. Über alle Zweige hinweg befinden sich die vier Kompetenzen Kooperation, Kommunikation, Kreativität und kritisches/vernetztes Denken im Fokus des Schulklimas.

Als Digitale Schule wird nicht nur in allen Jahrgängen der Unterstufe das Fach Digitale Grundbildung unterrichtet, sondern auch in der Oberstufe (5. und 6. Klasse) findet Informatikunterricht statt. Ebenso gibt es ein breites Angebot an Aktivitäten, wie zum Beispiel die Winter- und Sommersportwochen oder Englisch-Sprachcamps sowie Sprachreisen. Im Sinne der Förderung von Begabungen und Interessen gibt es zusätzlich Unverbindliche Übungen und Freifächer.