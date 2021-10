News aus dem BG/BRG Hollabrunn

Die regelmäßigen Testungen führten von Anfang an zu einer sicheren Lernumgebung für die SchülerInnen und LehrerInnen. Zusätzliche Lerneinheiten unterstützen die SchülerInnen dabei, Gelerntes zu festigen. Besonders die neu eingesetzten iPads in den 1. und 2. Klassen heben die Motivation unter den Jüngsten der Schule.

Daher ist es uns eine Freude, Besuchern und Interessierten unser Schulgebäude wieder persönlich im Rahmen der Tage der offenen Tür präsentieren zu können. Unter Einhaltung von einer maximalen Gruppengröße von 12 Personen (Erwachsene einschließlich Kinder) und dem Tragen eines MNS bieten wir an drei Tagen im November Führungen durch das Schulgebäude an.

Die Führungen dauern ca. 30 Minuten und finden am Dienstag (9.11.), Donnerstag (11.11.) und Freitag (12.11.) ab 13.30 Uhr statt. Sollten Sie individuelle Fragen haben, so steht Ihnen im Anschluss ein Team an LehrerInnen zur Verfügung. Bitte melden Sie sich telefonisch unter 02952/2628 an und bringen Sie einen 3G-Nachweis bzw. den Ninja-Pass der Schule Ihres Kindes mit.

Auf der Homepage der Schule www.bghollabrunn.ac.at finden Sie weitere relevante Informationen zu Schulwechsel, Fächerkanon oder Anmeldungsmodalitäten für das kommende Schuljahr 2022/23 sowie Impressionen aus dem Schulalltag und weiterführende Links.