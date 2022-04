Wo das Relaxen summt...

Menschen und Bienen sollen sich im Bienenpark direkt an der Klein-Pöchlarner Donaulände wohlfühlen. Für noch mehr Wohlfühlgefühl und Urlaubsfeeling sorgt seit Ende März die „Bee Bar“ von Betreiber Roland Heinzle. Bereits im vergangenen Sommer hatte Heinzle ein mobiles Lokal im Generationenpark eröffnet. Der Erfolg und der Zuspruch waren derart groß, dass sich Heinzle den Traum vom eigenen Lokal erfüllt.

Zwar lässt der Name „Bee Bar“ eine Bar vermuten, viel mehr ist es aber ein Wirtshaus mit bodenständiger, regionaler Küche mit knapp 70 Sitzplätzen im Innen- und Außenbereich. „Es gibt eine kleine Karte, bei der wir versuchen, mit Frische bei unseren Gästen zu punkten“, verspricht Heinzle das klassische Schnitzel ebenso wie den Schweinsbraten am Sonntag. Der Schweinsbraten soll dabei aber ganz traditionell nach Omas Art werden. „Daher gibt es ihn bei uns auch nur am Sonntag“, schmunzelt Heinzle.

Das neue Lokal im Generationenpark soll aber nicht die einzige Attraktion bleiben. Heinzle plant in den nächsten Jahren auch die Gestaltung einer Erlebniswelt, die Einblicke in die Welt der Honigbienen und das Leben der Bienenvölker bieten soll. Bereits jetzt finden sich im Bienenpark Infos zu Bienen-Weidepflanzen, Wildbienen-Nisthilfen aber auch Picknickplätze mit Naschgarten und Infotafeln zum Selbsterkunden. „Gemeinsam mit dem Bienenpark und der Bee Bar soll das Areal zu einer Erlebniswelt werden“, meint Bio-Imker und Betreiber Roland Heinzle.