Experten zeigen, wie Sie optimal durch die Krise kommen

Die aktuelle Corona-Situation ist nicht nur für Mitarbeiter, sondern auch für viele Betriebe eine große Belastung. Zahlreiche Regeln müssen eingehalten werden, wertvolle Fachkräfte erkranken und fallen aus – kurz zusammengefasst, läuft es vielfach nicht rund. Erleichterung versprechen Förderungen und Zuschüsse, die aber auch erst beantragt werden müssen.

An diesem Punkt greifen Bilanzbuchhalter und Lohnverrechner ein: Sie verfügen über umfassendes Wissen, beraten und unterstützen sehr gerne bei diversen Einreichungen von Förderungen und Zuschüssen, anpasst an das jeweilige Unternehmen. Gerade in Zeiten der Krise kann sich doch kein Unternehmen leisten, nur einen Euro zu verschenken!

Nicole Aberham und Susanne Fürnkranz die beiden Expertinnen für Bilanzbuchhaltung und Lohnverrechnung erklären Ihnen auch komplizierte steuerliche Themen verständlich und anschaulich. Sie nehmen sich gerne Zeit für ein Erstgespräch und das sogar gratis.

Foto: Schlor

Aber auch in den Bereichen Buchhaltung, Jahresabschluss und Personalverrechnung leisten Profis einfach mehr. Buchhalter und Lohnverrechner sind verlässlicher Partner für ihre Mandanten. Sie nehmen sich Zeit, hören gut zu und finden dann einen gemeinsamen Weg. Komplizierte steuerliche Themen erklären die Buchhalter verständlich und anschaulich. Bei ihrer Arbeit setzen die Profis auf zeitgemäße Software-Systeme.

Vereinbaren Sie also einen Termin für ein Erstgespräch und klären Sie ab, ob eine Zusammenarbeit für Ihr Unternehmen Sinn macht.