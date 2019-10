In den Neuen Mittelschulen der Stadt werden Talente auf allen Ebenen gefördert. Insgesamt fünf Neue Mittelschulen bilden Hunderte von Kids aus.

Bilingual Junior High Auf der Bilingualen Junior High School wird die englische Sprache in alle Unterrichtsfächer eingebracht. Es wird viel Wert auf die individuelle Förderung der Begabungen gelegt.

Die Bilinguale Junior High School ist bekannt für die Einbettung der englischen Arbeitssprache in allen Gegenständen. Durch ein vielseitiges Zusatzangebot und Kooperationen mit außerschulischen Institutionen (z.B. Niederösterreichische Talenteschmiede) wird viel Wert auf die Förderung der individuellen Begabungen gelegt. Die Schüler lernen in modernen Smartboard-Klassen, recherchieren in der zweisprachigen Bibliothek oder arbeiten in der Freiklasse im Schulgarten. Wer sich selbst einen Eindruck der bilingualen Schule machen möchte, kann das am 22. November von 8.30 bis 13 Uhr beim Tag der offenen Tür machen.

Europa MS Die Europamittelschule ist bereits seit 20 Jahren Teil des EU-Erasmusprogrammes. Die Ausbildungsstätte in Wiener Neustadt darf unter anderem Schulen aus Europa, England und Frankreich zu ihren Partnerschulen zählen. Hier im Bild ist eine der Klassen im Rahmen eines Erasmus-Projektes in Martinique zu sehen.

Insgesamt zwei allgemeine Schwerpunkte hat die Europamittelschule : Zum einen die soziale Inklusion von Schülern mit Lernschwäche oder erhöhtem Förderbedarf, zum anderen ist sie Pilotprojektschule des neuen Pädagogikpaketes Mittelschule. Die Schule selbst hat insgesamt vier Zweige, einen berufsorientierten, einen naturwissenschaftlichen Zweig mit Informatik, einen französischen sowie einen multisportiven Zweig mit Eishockey. Die Ausbildungseinrichtung ist auch Teil des EU-Erasmus-Projektes und daher Partnerschulen in England, Spanien und Frankreich. Tag der offenen Tür: 22. November, 8 bis 14 Uhr.

Bei der Musikmittelschule stehen kostenlose Instrumentalstunden auf dem Stundenplan. Die Kinder werden vor allem musikalisch individuell in Gruppen, wie zum Beispiel Band, Chor, Orchester, Trommeln und Tanz gefördert. Die Persönlichkeitsbildung der Schüler findet durch Auftritte verschiedenster Art bei Vorspielabenden oder auch Großprojekten im Stadttheater statt. Wintersport- und musikalische Projektwochen sowie Oper-, Theater- und Musicalbesuche kommen hier ebenfalls nicht zu kurz. Zusätzliche Angebote sind das Tagesheim, Mittagessen, Interessen- und Begabtenförderung sowie „Darstellendes Spiel“. Am 8. November wird von 8 bis 12 Uhr zum Tag der offenen Tür geladen.

Die Mittelschule für Technik und Wirtschaft in Wiener Neustadt ist eine von fünf Pilotschulen im Land, die versucht, die Begeisterung von Naturwissenschaften und MINT (Mathematik, Informatik, Natur und Technik) zu wecken. Mit Unterstützung der Industriellenvereinigung will man begabte Schüler in den Bereichen „Bauen und Programmieren“ gezielt fördern. Von Oktober bis Dezember finden in der Mittelschule die Techniktage für Volksschüler statt – Interessierte sind dabei willkommen. Unterrichtet wird in der Schule unter anderem das Fach „Science“ ab der ersten Klasse. Zudem sind Wirtschaftskunde als auch Naturschutz ein Bestandteil des Stundenplans. Von 21. bis 25. Oktober kann die Mittelschule im Rahmen der Tag(e) der offenen Tür von interessierten Schülern und deren Eltern besucht werden.

Agnes Fink Naturschutz liegt auch der Sportmittelschule sehr am Herzen. Deshalb verwenden die Schülerinnen und Schüler Trinkflaschen aus Zuckerrohrfaser, die recycelbar sind.

Die Wiener Neustädter Sportmittelschule hat sich auf die Sportarten Fußball, Ballsport und modernen Fünfkampf spezialisiert. Diese werden jeweils in vier Wochenstunden aufbauend trainiert, die Schüler werden somit intensiv auf eine der Sportarten spezialisiert. Wer sich nicht spezialisieren möchte, ist im Zweig „Fit for Life“ richtig. Hier werden Sportarten getestet, zum Beispiel Mountainbiken, Bogenschießen, Eislaufen, Schifahren, Kegeln. Unterrichtet wird in zwei Leistungsniveaus, um die Kinder weder zu über- noch unterfordern. Tag der offenen Tür: 8. November 7.45-12.30 Uhr.