HAK/HAS

Ein umfangreiches Ausbildungsangebot gibt es in der höheren Schule in Neunkirchen. Neben einer Handelsakademie, einer Handelsschule und einem Aufbaulehrgang wird seit diesem Schuljahr auch die Industrial Business Handelsakademie angeboten.

In die Zukunft blicken – das ist das Ziel des neuen Zweiges Industrial Business an der Handelsakademie in Neunkirchen. Mit dieser Ausbildung orientiert sich die Schule an den Anforderungen, die in Zukunft am Arbeitsmarkt gefragt sind, nämlich Wirtschaft und Technik. In dem neuen Zweig wurden verschiedenste Schwerpunkte, wie zum Beispiel Industrial English, Transport und Logistik oder auch Technologiemanagement, Design und 3-D-Druck gesetzt. Die Industrial Business HAK baut auf die Fähigkeiten, die in der Industrie 4.0 wesentlich sind, auf. Das Vorhaben wird zudem durch die Zusammenarbeit mit Experten aus der Industriepraxis unterstützt. Durch Praktika in Industriebetrieben wird eine optimale Basis für eine Karrie in der Industrie gelegt. Besonders viel Wert wird auch auf die Zusammenarbeit mit Betrieben aus der Region geleget. So sind Schoeller Bleckmann Edelstahlrohr und die List General Contractor GmbH wichtige Partner.