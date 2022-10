Lust auf ein nachhaltiges Erlebnis?

Vom Bio-Apfelmost bis zum Bio- Zirbenschnaps kann man auf der BIO ÖSTERREICH feinste Kulinarik in Bio-Qualität entdecken und genießen. Erfahren Sie mehr über die Menschen und Geschichten, die hinter den biologisch produzierten Produkten stecken. Darüber hinaus bietet die Ausstellung BIO Bekleidung, BIO Gastronomie & Urlaub, BIO Kosmetik und BIO Information.

Die BIO ÖSTERREICH steht für einen nachhaltigen Lebensstil und versorgt ihre Besucher•innen mit hilfreichen Tipps und Tricks für den Alltag – so werden beispielsweise auch Workshops und Bühnenshows geboten. Ob beim Brotbackkurs, bei der Kochshow oder der biofairen Modeschau: Die BIO ÖSTERREICH macht BIO auf viele verschiedene Arten erlebbar.

Das umfangreiche Rahmenprogramm bietet auch Vorträge für die eigene Gesundheit. Das Beste: Alle Programmpunkte sind im Eintrittspreis inkludiert. Schon die Eröffnung mit Größen aus der Szene versprechen einen Auftakt der Superlative. Anschließend werden in der Runde Hanni Rützler (Food-Trend-Expertin), Johannes Gutmann (Sonnentor), Philipp Schmidt (Wiener Dirndl) und Otto Gasselich (BIO AUSTRIA) eine interessante Diskussion führen.

BIO für die ganze Familie

Von BIO Kinderkleidung über den BIO Lehrpfad bis hin zur BIO Kinderbetreuung wird auch den jüngsten Messebesucher•innen einiges auf der Spezialmesse geboten: „Die Kinder können bei uns spielen, malen, basteln, lesen und Tiere streicheln und füttern.“, so lautet die Devise vom Sonnenkogl, welche die Aktivitäten für die Kinder in der Halle 7 vorbereiten. Beim Bio-Lehrpfad wird gezeigt, wie uns ein gesunder Boden wertvolle Nahrungsmittel wie Bio-Getreide schenkt, was daraus erzeugt werden kann und warum das alles auch mit Regenwürmern und Bio-Kühen zusammenhängt.

BIO Produzieren

Die BIO ÖSTERREICH ist das Bindeglied zwischen Produzent•innen, Wiederverkäufer•innen und Endkonsument•innen und bietet sowohl im Ausstellungsbereich als auch im Vortragsbereich Schwerpunkte für diese Zielgruppe.

Termin:

12. – 13. November 2022

weitere Infos und Tickets: https://www.bio-oesterreich.at