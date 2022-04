Der Graf als Gast

Intendant Michael Garschall präsentiert von 7. bis 30. Oktober für die 33. Saison der Blindenmarkter Herbsttage gleich zwei Premieren – und mehrere Überraschungen.

Der Graf von Luxemburg - Operette von Franz Lehár: „Bist du’s, lachendes Glück?“

Vom schicken Pariser Varieté mit Revuetänzerinnen und glamourösen Sängerinnen, einer turbulent-mondänen Hotelhalle mit Zigarren paffenden russischen Fürstinnen und närrisch-verliebten Fürsten, in das Maleratelier von jungen, lebenslustigen Bohèmiens über den Dächern, und immer wieder hinein in den Karnevalstrubel auf den Straßen. Das alles erwartet Sie in Franz Lehárs Meisteroperette.

Emil und die Detektive - Theaterstück von Erich Kästner:

Foto: Staufer, Rabl, Kaltenbrunner, Falk, Beck

Eine spannende Detektivgeschichte für kleine und große Kinder. Erich Kästners humorvolle Detektivgeschichte, der den jungen gewitzten Emil Tischbein nach Berlin reisen lässt.

Allein auf großer Fahrt wird Emil vom „Herrn im steifen Hut“ bestohlen, findet aber Freunde, die ihm bei der Suche helfen. Das Stück eignet sich für Kinder ab sechs Jahren.

Schön ist so ein Ringelspiel - Matinee:

Foto: Staufer, Rabl, Kaltenbrunner, Falk, Beck

Treten S‘ ein, nur herein, größter Jux für Groß und Klein - so lautet das Motto für die Matinee am 16. Oktober. Gleich vier Publikumslieblinge - Katrin Fuchs, Marcus Ganser, Willi Narowetz und Andreas Sauerzapf - treten an, um die Schlager von Hermann Leopoldi lebendig zu machen.

