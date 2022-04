Frühlingserwachen in Stockerau: Kreativität und viele Pflanzen

Viel Planung und Arbeit stecken dahinter, dass Rabatten, Kreisverkehre und Wiesen gepflegt sind und durch Pflanzenvielfalt erfreuen. Der Mann, der dies alles koordiniert, ist Stefan Praznik vom Wirtschaftshof. Der Gärtnermeister ist Herr über rund 140.000 Quadratmeter Wiesen und 1.500 Rabatten mit einer Fläche von 55.000 Quadratmetern – mehr übrigens, als die „Gartenstadt“ Tulln ohne Donaulände besitzt.

Damit alles immer schön und gepflegt ist, braucht es auch viel Personal: Bis zu 30 Personen sind mit der Grünraumpflege beschäftigt, etwa zehn davon saisonal, denn alleine die Wiesen müssen zweimal im Monat gemäht werden.

Entsteht eine neue Fläche wie etwa der Kreisverkehr in der Eduard-Rösch-Straße bei der Grafendorferstraße, ist Praznik alleine für die gärtnerische Gestaltung zuständig. „Ich habe das im Gefühl“, sagt er. Wird seine Idee von der Stadtführung genehmigt, beginnen die Arbeiten. Bei dem genannten Kreisverkehr werden die Farben Rot, Gelb und Grün eingesetzt, „damit soll an die einst älteste Ampel Niederösterreichs erinnert werden“, so der Gärtnermeister. Der Wasserlauf hingegen ist eine Verknüpfung mit dem nahen Jakobsweg.

Arbeit im Einklang mit der Straßenverkehrsordnung

Nicht immer kann Praznik seine Vorstellungen umsetzen, manchmal verhindert es die Technik. So kann zur Abdeckung mancher Rabatten kein Lavasplitt verwendet werden, stattdessen wird Rindenmulch eingesetzt, um das Austrocknen des Bodens zu bremsen. Speziell bei Rabatten sind es Belastungen durch Salzstreuung und die Straßenverkehrsordnung, die die Möglichkeiten der Bepflanzung einschränken; schließlich darf die Sicht nicht eingeschränkt werden.

Anders sieht es an der Adresse Am Neuriß aus, „da kann eine naturnahe und bienenfreundliche Wiese angelegt werden, die auch als Rückzugsgebiet für Tiere da ist“, erklärt Praznik. Auch eine Naschecke will man einrichten. Die Umstellung geht aber nicht in einer Saison, „es dauert drei bis fünf Jahr, bis eine Blühwiese entstanden ist“, bittet der Gärtner um Verständnis.

Wer mag, kann nach Rücksprache ab Mai auch die Rabatten vor der Haustüre selber pflegen. Natürlich gelten die Vorgaben der Stadt.

Die Grünpflanzen sind ebenfalls ein großes Thema am Wirtschaftshof, schließlich werden pro Jahr rund 80 Großbäume mit mehr als vier Metern Höhe im Stadtgebiet gepflanzt. Dazu kommen noch bis zu 500 Kleinsträucher und über 6.500 Stauden. Im Augebiet wurden im Frühjahr unter der Führung von Michael Gruber rund 1.700 Bäume gepflanzt.

Damit dies reibungslos klappt, ist langfristige Planung nötig. „Ich muss jetzt schon überlegen, was wir nächstes Jahr einsetzen wollen“, sagt Praznik. Dabei ist die Zusammenarbeit mit der Stadtgärtnerei wichtig: Im vergangenen Herbst wurden dort etwa 7.000 Frühlingspflanzen bestellt, die im Winter in den Glashäusern wuchsen. Die Sommerblumen, die heuer gesetzt werden, hat der Leiter der Stadtgärtnerei, Gärtnermeister Markus Sommer, schon letzten Sommer geordert.