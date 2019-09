Im Autohaus BMW Bierbaum Baden werden im Rahmen des Herbstfestes zwei Marktneuheiten präsentiert, im Motorradhaus wird erstmalig die neue BMW R 1250 RS vorgestellt.

Der neue BMW 1er ist jung, cool und urban. Kompakte Proportionen, eine fließende Dachlinie und markante, dynamische Linien versprechen auf den ersten Blick Agilität und Fahrspaß. Er ist ein echter BMW mit einem starken eigenen Charakter. Erstmals nutzt der neue BMW 1er die moderne BMW Frontantriebsarchitektur und verbindet BMW typische Freude am Fahren mit einem deutlich verbesserten Raumangebot für den Fahrer. Auch an der Front hat sich einiges geändert- die charakteristische BMW Niere ist größer, deutlich präsenter und erstmals auch in dieser Modellreihe als in der Mitte verbundenes Element ausgeführt. Das Modell wird es in vier Ausstattungslinien geben: Modell Advantage, Modell Sport Line, Modell Luxury Line und Modell M Sport. Viele innovative Fahrerassistenzsysteme des BMW 1er kommen aus höheren BMW Modellen erstmals in die Premium-Kompaktklasse- Premiere feiert der aus dem BMW 3er bekannte innovative Rückfahrassistent.

Der neue BMW 3er Touring vereint Innovation, Funktionalität und sportliche Dynamik in Perfektion. Mit innovativen Lösungen für den Innenraum und dem digitalen BMW Intelligent Personal Assistant nimmt er Ihnen auf Wunsch vieles ab – und schafft so Zeit für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens.

Sechs kraftvolle und effiziente Motoren zur Markteinführung. Drei Otto- und drei Dieselmotoren stehen zum Verkaufsstart des neuen BMW 3er Touring beziehungsweise wenige Wochen danach zur Auswahl.

Mit dabei ist natürlich auch das BMW Bierbaum Motorrad Team. So kann die neue BMW R 1250RS bestaunt und vor Ort getestet werden. Weiteres gibt es attraktive Leasingaktionen für viele BMW Motorradmodelle sowie -20% auf lagernde Fahrerausstattung und bis zu -30% einmaligen Sondernachlass auf ausgewählte BMW Helme.

Aktionen: Das Herbstfest steht neben den neuen Modellen ganz im Zeichen von attraktiven Angeboten – vom Neuwagen, Gebrauchtwagen, Motorrad bis zum Zubehör und Accessoires.

Interessierte erwarten tolle Frühbucherboni mit bis zu 1.000 Euro auf den neuen BMW 1er und 500 Euro für den neuen BMW 3er Touring. Außerdem bis zu zusätzlich 10 Prozent Rabatt auf das Winterkompletträderangebot sowie auf Zubehör und Accessoires.

Auch beim Kauf eines BMW Premium Selection oder Gebrauchtwagens beim Bierbaum Gebrauchtwagen Team in Sooß gibt es neben den sehr attraktiven Preisen bis zu 500 Euro zusätzlichen Bonus.