Der neue BMW iX1 jetzt im Autohaus Pestuka

Wenige Monate nach seiner Markteinführung ist der iX1 der beliebteste vollelektrische BMW in Österreich. Bereits über 50 Prozent der verkauften X1 sind vollelektrisch. „Mit dem BMW iX1 haben wir klar den Wunsch unserer Kunden getroffen, dies zeigt sich in einer rasant steigenden Nachfrage. Dieses Jahr werden wir unser Elektrosegment weiter ausbauen.“, so Christian Morawa, CEO BMW Austria. 2023 wird eine vollelektrische Variante der 5er-Reihe, der i5, auf den Markt kommen.

Foto: BMW

Der X1 ist seit vielen Jahren der beliebteste BMW der Österreicher. Mit seiner robusten Ausstrahlung und seiner vielseitigen Funktionalität vermittelt der neue BMW ein authentisches Erlebnis von Freiheit und Unabhängigkeit im Alltagsverkehr und auf Reisen. Die progressive Gestaltung und das hochwertige Ambiente seines Innenraums sowie die deutlich erweiterte Serienausstattung unterstreichen seinen gereiften Premium-Charakter.

Foto: BMW

Absolutes Highlight beim neuen X1: Erstmals gibt es den Bestseller jetzt auch vollelektrisch. Name: iX1

80 Prozent der X1-Motoren werden übrigens in Steyr gefertigt. Und auch im Wärmemanagement steckt heimisches Knowhow: Es wird, ebenso das Wechselstrom-Ladeequipment, am Entwicklungsstandort Steyr konzipiert und erprobt. Der neue iX1 xDrive30 weist gegenüber dem neuen X1 sDrive18i mit Verbrennungsmotor ein um rund 30 Prozent geringeres Treibhauspotenzial über den gesamten Lebenszyklus bei Verwendung des aktuellen EU-Strommixes auf.

Foto: BMW

Fahteindruck? Generell muss man sagen, dass die Gesamt-Performance beim iX1 mehr als passt! Keine Seitenneigung bei flotterer Kurvenjagd, Bremsen und Lenkung vom Feinsten, dazu ein Fahrwerk, das immer die richtige Antwort auf die Frage nach Komfort oder straffer Sportlichkeit parat hat. Dass dann noch der clevere Allradantrieb souverän seine Arbeit macht, braucht man eigentlich nicht mehr erwähnen.

Foto: BMW

Der iX1 – das erste allradgetriebene Elektrofahrzeug der Marke BMW im Premium-Kompaktsegment – kommt auf eine Spitzenleistung 313 PS und ein maximales Drehmoment von 494 Newtonmeter. Ein Motor arbeitet an der Vorderachse, einer an der Hinterachse – somit Allradantrieb. Mit der 74,7-kWh-Batterie soll der Fünfsitzer 417 bis 440 Kilometer ohne Stopp schaffen. Beeindruckend die Kraft von unten heraus, in 5,6 Sekunden ist Tempo 100 erreicht, bei 180 km/h wird elektronisch abgeregelt …

Was kostet der iX1? Ab 55.900 Euro (Listenpreis).