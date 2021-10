Neuer Hot-Spot für Steak-Liebhaber im Tullnerfeld

Boathouse

Bei uns im Boathouse Restaurant - direkt am See des Golfresort Diamond Country Club gelegen – kommen Steakliebhaber so richtig auf Ihre Kosten. Unser haubenerprobter Küchenchef Jan-Hendrik Baumeister zaubert neben den edelsten und perfekt auf den Punkt gebraten Teilstücken, aber auch für Fischliebhaber erstklassigen norwegischen Lachs auf den Teller.

Dabei ist es egal, ob Sie Ihr Steak gerne medium oder well-done genießen – das ist immer noch Geschmackssache. Wichtig sind die Qualität und die Zubereitungsart des Produktes. Und hier sind Sie bei uns immer an der richtigen Adresse. Auf die passenden Beilagen wie Ofenkartoffel mit Sauerrahm, Potatoe-Wedges, knackiges Gemüse oder gegrillte Maiskolben müssen Sie selbstverständlich auch nicht verzichten. Genau so wenig wie auf eine Auswahl an herzhaften hausgemachten Desserts zum Abschluss.

Durch die offene Atmosphäre eignet sich das Restaurant sowohl für romantische Dinner-Erlebnisse zu zweit, als auch für ein geselliges Essen mit der ganzen Familie und Freunden. Dabei macht die einzigartige Architektur das Boathouse aber nicht nur zu einem Zufluchtsort des Genusses, sondern auch – und gerade jetzt in der beginnenden Vorweihnachtszeit – auch zur idealen Location für Ihre Firmenfeier.

Freuen Sie sich bei jedem Besuch auf ein kulinarisches Erlebnis der Extraklasse und genießen Sie die einzigartige Architektur des Boathouse sowie das außergewöhnliche Ambiente mit Blick auf den herbstlich anmutenden See. Egal ob beim Steakabend, bei einem Sonntagsbrunch, oder beim traditionellen Gansl-Essen am 13. und 14. November bzw. am 27. und 28. November.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Wir bitten um rechtzeitige Tischreservierung unter +43 2275 20075-37 oder per Mail an info@boathouse.at.

Boathouse

Öffnungszeiten:

Mittwoch – Samstag von 17:00 bis 22:30 Uhr (Küche bis 21:00 Uhr)

Sonn- und Feiertag von 11:30 bis 16:00 Uhr (Küche bis 15:00 Uhr)

Boathouse Restaurant

Am Golfplatz 1

3452 Atzenbrugg

www.boathouse.at