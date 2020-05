Regelmäßiges Krafttraining hilft erwiesenermaßen dabei, Abwehrkräfte zu trainieren und fit und gesund zu bleiben. Einerseits wird durch Krafttraining effektiv Stress jeglicher Art abgebaut, was das Immunsystem stärkt und ein wichtiger Schlüssel für eine gute Immunabwehr ist. Andererseits fördert laut Sportmedizinern moderates Krafttraining – schon bei zwei Trainingseinheiten in der Woche – den gesamten Muskelapparat. Und das macht sich bemerkbar: Wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass eine gut trainierte Muskulatur gesund und leistungsfähig macht, das Immunsystem auf natürliche Weise stärkt und so aktiv das Krankheitsrisiko verringert. Egal in welchem Alter. Krafttraining stärkt das Immunsystem also sogar doppelt.

zVg www.body-club.at

Folgen Sie daher dem Motto des Gründers und Inhabers des Body-Clubs Himberg, Gerhard Müller: „Beginne mit dem Training nicht erst morgen, sondern bereits HEUTE!“ Im Body-Club Himberg reicht das vielseitige Angebot von Gruppentraining über Ausdauer- und Krafttraining, Personal- und Rehabilitationstraining, Tennis, Solarium, Sauna bis hin zu entspannenden Massagen. „Hier Body-Club findet Ihr das Richtige, um euren Body in Schwung zu bringen“, lädt Gerhard Müller herzlich ein.

zVg www.body-club.at

Body-Club Himberg

Gutenhofertraße 40

2325 Himberg

Tel: 02235/860 44

Mail: office@body-club.at

Web: www.body-club.at