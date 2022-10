Angenehmes Schulklima

Was im Bundesoberstufengymnasium in Ternitz an oberster Stelle steht, ist ein Schulklima, in dem man sich wohlfühlen kann. Dies lässt sich nur erreichen, wenn alle Beteiligten sich im Umgang miteinander wertschätzend und respektvoll verhalten.

Gefördert wird ein solches Verhalten in allen Fächern, speziell aber im Fach „soziales Lernen“.

Ein weiterer wichtiger Punkt im BORG ist die Gemeinschaft. Durch gegenseitige Unterstützung, Solidarität und aktive Teilnahme am Schulgeschehen wird man Teil dieser Gemeinschaft, was wiederum die Möglichkeit bietet, auch persönlich zu reifen.

Und natürlich spielt auch die Bildung eine große Rolle. Durch eine breit gefächerte Allgemeinbildung sollen die Jugendlichen auf die Herausforderungen ihres weiteren Lebensweges vorbereitet werden.

www.orgternitz.at