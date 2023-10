Ein sehr buntes Bildungsangebot

Das BORG Wiener Neustadt in der Herzog-Leopold-Straße zeichnet sich durch ein breit gefächertes Angebot aus. Insgesamt werden vier unterschiedliche Zweige Angeboten.

So gibt es einerseits den Sportzweig, der den Schülerinnen und Schülern nicht nur eine intensive sportliche Ausbildung mit Wettkampferfahrung ermöglicht, sondern auch die zusätzliche Ausbildung zur „Fit-Sportinstruktorin“ beziehungsweise zum „Fit-Sportinstruktor“. Im schuleigenen Sportbecken und der Kraftkammer gibt es die besten Trainingsbedingungen. Im naturwissenschaftlichen Zweig wird das Wissen in den Bereichen Biologie, Chemie, Physik und Mathematik vertieft und eine Schwerpunktausbildung geboten. Diese soll den Absolventinnen und Absolventen im späteren Berufsleben zugute kommen. Zuletzt gibt es dann noch den Instrumentalzweig sowie die Musikschwerpunktklassen. Die Auftrittserfahrung, die die Schülerinnen und Schüler der musischen Zweige sammeln – zum Beispiel beim Musicalprojekt oder beim Jahreskonzert – verschafft den Jugendlichen in vielen Berufssparten einen großen Vorteil. Die Vertiefung entfacht bei vielen die Leidenschaft für eine lebenslange, erfüllende Beschäftigung mit Musik.

Tag der offenen Tür: 10.11., 13-17 Uhr