Gelungener Umbau

Architekt ZT Schwingenschlögl GmbH, Gmünd:

Generalplaner, ÖBA

Talkner Gesellschaft mbH, Heidenreichstein: thermische Sanierung und Aufstockung des Amtsgebäudes; Schaffung von 5 zusätzlichen WHG; Start UP Büros + zusätzliche Ordination; barrierefreier Zugang zur Gemeinde und zu den Wohnungen; Neugestaltung der Außenanlagen inkl. verkehrsberuhigter Zone; Herstellung der Dachkonstruktion; Herstellung der Innenausbauarbeiten; Fassadenverkleidung mit Exterior-Platten

Steiner Dach, Thaya:

Spengler-, Schwarzdecker- und Dachdeckerarbeiten

Berger Elektro Technik, Waidhofen:

Errichtung der PV-Anlage, komplette Elektroinstallationen, Beleuchtung (auch Außenbeleuchtung), Blitzschutz

Lagerhaus Gmünd-Vitis:

Wasser-, Heizungs- und Lüftungsinstallationen

Herbert Hager, Kautzen:

Kunststofffenster, Sonnenschutz

Bietergemeinschaft Leim´s Kreativ Holzwerkstatt und Tischlerei Ableidinger:

Lieferung und Einbau der Wohnungseingangstüren in Brandschutz-Qualifikation; sämtliche Innentüren der Firma Dana in einer hochwertigen Ausführung mit Schichtstoff- belegter Oberfläche. In einer Wohnung wurden noch Stiegenverkleidung und Brüstungsabdeckung angefertigt und montiert.

Innenbau Peschel, Groß Siegharts:

Zwischenwände, Wohnungstrennwände, Vorsatzschalen, Schachtwände und Installationswände, Gipskartondecken, Akustikdecken, Verkleidung der Dachkonstruktion, Brandschutzverkleidungen, Kellerdeckendämmungen, Trockenestrich

Silbernagel Metalltechnik GmbH, Hoheneich: Aluminium-Eingangsportale, Aluminium-Brandschutztüren im Innenbereich, mobile Raumtrennwände, Schaukasten-Sonderkonstruktion