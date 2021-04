Brennholz Holzinger ist Ihr erster Ansprechpartner in Sachen Brennstoffe - von der Produktion über die richtige Lagerung bis hin zur Lieferung. Das Familienunternehmen erzeugt seit 2009 ofenfertige Brennholzscheiter aus Buche, Eiche, Esche und Birke in Topqualität. Des Weiteren gehören zum Sortiment Holzbriketts rund und eckig sowie Pellets in allen möglichen Verpackungsvarianten (lose eingeblasen, 15-kg-Säcke, Big Bags).

Ofenfertig für Ihre Heizung

Die Holzstämme, welche später verarbeitet werden, stammen ausschließlich aus österreichischen Wäldern und so wird die heimische Forswirtschaft unterstützt. Durch die enge Zusammenarbeit mit den österreichischen Bundesforsten können Sie sicher sein, dass streng im Einklang mit der Natur geforstet wird und kein Raubholz für die Produktion verwendet wird. Nachhaltigkeit ist Brennholz Holzinger ein sehr großes Anliegen.

Ab sofort: Neuer Online-Shop

Seit Kurzem ist auch der neue Online-Shop fertig. Von jetzt an können Sie auch bequem von zuhause aus bestellen und um den Rest kümmert sich die Firma Holzinger. Jetzt ausprobieren und gleich von der günstigen Früheinlagerunsaktion bis 1. Juni profitieren! www.brennholzinger.at