Autohaus Kamper ist neuer ŠKODA Service Partner.

Ein erfahrenes und eingespieltes Team betreut bereits seit vielen Jahren die Marken Volkswagen, Audi, SEAT und Volkswagen Nutzfahrzeuge. Nun ist das Autohaus Kamper auch ein zertifizierter ŠKODA Service-Betrieb.

62 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche zeugen von hohem Engagement über Generationen, Verlässlichkeit durch hoch qualifizierte Mitarbeiter:innen sowie großem Vertrauen vieler langjähriger Stammkund:innen.

Bereits 1960 wurde das erste Autohaus am Standort in Eisenstadt eröffnet. Im Jahre 1985 hat Gertrude Kamper dann den Porsche Betrieb in Bruck übernommen. Über all die Jahre wurde laufend investiert und erweitert. In neue Standorte, neue Schauräume und neue Marken.

Seit 2016 ist der neue Standort am Eco Plus Park 3 die erste Adresse für Verkauf und Service der Marken Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA und VW Nutzfahrzeuge. Und mit 1.9.2022 nun auch Service Standort für die Marke ŠKODA.

Eine Photovoltaik-Anlage sowie E-Ladestationen, die rund um die Uhr – also 24 Stunden – verfügbar sind, gehören für den Familienbetrieb Kamper zur Selbstverständlichkeit. Genauso wie die fachgerechte Entsorgung von Altteilen, Glas, Flüssigkeiten, Öl und Reifen – alles wertvolle Rohstoffe, die teilweise sogar wieder recycelt werden können.

Besonders stolz ist die Familie Kamper auf ihre rund 50 bestens ausgebildete und engagierte Mitarbeiter:innen, die sich nun auch auf ihre neuen ŠKODA Kunden freuen.

Autohaus Kamper GmbH

2460 Bruck/Leitha

Eco Plus Park 3.Strasse 2

02162/62754

kamperbruck@kamper-bruck.at