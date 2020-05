Entdeckt man einen Schädlingsbefall, muss man schnell handeln. Ob es sich um Vorratsschädlinge, Materialschädlinge, Hygieneschädlinge, Parasiten oder Lästlinge handelt - ein Profi ist gefragt. So ein Profi ist Robert Bachofner, ein Schädlingsbekämpfer mit bald 30 Jahren Erfahrung. Mit all seiner Freude an seiner Arbeit hat Bachofner vor zehn Jahren den Weg in die Selbstständigkeit angetreten und in Gänserndorf seinen ersten Betrieb „Schädlingsbekämpfung El-Ratto“ eröffnet.

Seit April gibt es auch eine Zweigstelle in Himberg. „So kann ich auch Kunden im Gebiet von Schwechat bis Bruck an der Leitha rasch erreichen und die Schädlingsprobleme lösen“, nennt Bachofner seine Motivation für die neue „El-Ratto“-Zweigstelle.

„Probleme mit Wespen, Ameisen, Wanzen, Motten, Ratten, Mäusen, Schaben oder Flöhe können wir rasch und problemlos beseitigen“, verspricht Firmenchef Bachofner. Er bietet aber auch bauliche Maßnahmen zur Tauben- und Vogelabwehr mit Netz und Spikes an. Ebenso Holzschutz für Holzkonstruktionen wie z.B. Dachstühle.

Im Einsatz ist Bachofner mit seinem Unternehmen nicht nur in privaten Haushalten, sondern auch bei Unternehmen und für zahlreiche Hausverwaltungen. Er bietet ein Schädlingsfreihaltungsmonitoring nach dem Prinzip der Gefahrenanalyse HACCP für lebensmittelverarbeitende Betriebe wie Gastronomie, Kindergärten, Hotels, Schulen oder Pflegeheime.

„El-Ratto“ kann als flexibles Kleinunternehmen in 24 Stunden bei Ihnen vor Ort sein um Schädlingsprobleme zu lösen. Bachofner legt dabei Wert darauf, „dass sich die Maßnahmen und eingesetzten Mittel immer nach dem Grad des Befalls richten. Die dem gesetzlichen Standard entsprechenden und in Österreich zugelassenen Mittel werden schonend aber wirksam eingesetzt.“ Zudem erhält der Kunde vom Profi umfassende Informationen zu eventuellen Sicherheitsmaßnahmen für eine gefahrlose Anwendung. Die Schädlingsbekämpfer sind Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und für Notfälle auch außerhalb der Öffnungszeiten erreichbar.

Schädlingsbekämpfung El-Ratto

El-Ratto e.U.

Robert Bachofner

Zeisigweg 7

2230 Gänserndorf

NEU: Zweigstelle in Himberg

Rauchenwartherstraße 15/ Objekt Top Nr. VK 2

2325 Himberg

Kontakt:

Nicole Steiner

Assistentin der Geschäftsführung

Mobil: +43/664/88 25 88 19

Mail: office@el-ratto.at

Web: www.el-ratto.at