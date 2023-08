Hier geht die Party ab! Auf geht´s zur Brunner Wiesn!

Niederösterreichs größtes Oktoberfest steht in den Startlöchern, den Veranstaltern Christian Novak, Christoph Novak und Mario Repa ist es wieder gelungen eine geballte Ladung an Stars auf die Festzeltbühne zu holen. Dieses Jahr wird hier der Party- und Showcharakter forciert und Top Konzerte präsentiert. „Die Brunner Wiesn soll ein unvergessliches Erlebnis sein und an Festivalcharakter gewinnen“, so Mario Repa.

Im September wird heuer wieder mit nationalen und internationalen Stars ausgelassen gefeiert. So wird zur großen Eröffnung am 14. September, bereits zum dritten Mal Nena mit ihrer „Wir gehören zusammen Tournee“ den Startschuss geben. Nenas „99 Luftballons“ fliegen 2023 bereits 40 Jahre um die Welt und sie wird ein großes Stück Popkultur made in Germany nach Brunn am Gebirge bringen.

Foto: zVg

„Auf der Partyinsel Mallorca und auch bei uns im Festzelt, weiß man wie man richtig feiert“, so Christian Novak, aus diesem Grund gibt es heuer gleich drei Mallorcaparties mit den größten Acts der Partyhochburg. Wir freuen uns auf Mickie Krause „Schatzi schenk mir ein Foto“, Lorenz Büffel „Johnny Depp“, Almklausi „Mama Laudaaa“, die Zipfelbuben „Olivia“, die Atzen „Das geht ab“ und viele, viele mehr. Bei unseren Mallorcaparties am 21. & 29. September und zum krönenden Abschluss am 30. September wird man mit 100% Entertainment und mit vielen Wow Effekten überrascht. „Hier muss man schnell sein, denn die Karten sind rasch ausverkauft“, so Christoph Novak.

Am 28. September findet dann die Österreichshow von DSDS-Liebling Pietro Lombardi statt, welcher seine größten Hits, wie „Senorita“ oder „Phänomenal“ mit im Gepäck haben wird. Auch an den anderen Öffnungstagen wird ein vielversprechendes musikalisches Programm für Jedermann geboten. Nationale Stars wie die Draufgänger, die beliebte Coverband EGON7, die Aufgeiger und K´s live werden dann das Zelt zum Überkochen bringen.

Das Festivalgelände wird auch heuer wieder im neuen Glanz erstrahlen, das beliebte Discozelt wird vergrößert und der gesamte Außenbereich wird aufgebessert und auf die ein oder andere Überraschung darf man gespannt sein. Im riesigen Außenbereich wird es noch mehr Fahrgeschäfte geben und auch der Wieselburger Biergarten mit seinen kulinarischen Darbietungen, wie der traditionellen knusprigen Wiesnstelze, saftigen Schweinsbraten & Co lädt bereits ab 16.00 Uhr an den Öffnungstagen ein, um den perfekten Einstand zu finden. Topstimmung soll heuer die Herzen höherschlagen lassen, in Österreichs größtem Festzelt, auf Niederösterreichs größtem Oktoberfest. A Gaudi wird’s!

Foto: zVg

Rund um Niederösterreichs größtes Oktoberfest stellt Dr. Richard ein „Shuttleservice“ zur Verfügung. Den Gästen bietet sich somit eine zusätzliche komfortable Möglichkeit, sicher und bequem, den Weg von und zur Brunner Wiesn zu bestreiten. Von der U6 Station Siebenhirten und der Schnellbahn Mödling kann man in nur wenigen Minuten das Festgelände erreichen. Auch heuer steht das Shuttle Service von der U1 Station Verteilerkreis Favoriten/Altes Landgut den Gästen zur Verfügung. Den detaillierten Fahrplan findet man direkt auf der Homepage www.brunner-wiesn.at.

Zusätzlich bietet Dr. Richard exklusiv, größeren oder kleineren Gruppen, die Möglichkeit zur Brunner Wiesnzeit, Busse im Vorfeld für die An- und Abreise zu mieten.

Hardfacts:

freier Eintritt am Festgelände

Außenbereich ab 16 Uhr geöffnet

Abendkasse vorhanden

erweiterter Vergnügungspark

Wieselburger Biergarten und urige Sprudelhütten

exklusive VIP-Galerie, VIP-Logen und VIP-Tische verfügbar

mehrere Parkgaragen am Campus21

ausreichend Sanitäranlagen

Shuttleservice von der U1 Station Altes Landgut und U6 Station Siebenhirten

Informationen und Tickets findet man unter www.brunner-wiesn.at.