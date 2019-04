Die Molkereiabteilungen in den Supermärkten sind riesig und halten eine kaum überschaubare Vielfalt an Joghurt-, Quark- und Käsevariationen bereit. Nicht selten haben diese Produkte viele Verarbeitungsschritte durchlaufen. Dementsprechend haben sie einen Teil ihres gesundheitlichen Nutzens und ursprünglichen Geschmacks eingebüßt.

Dieses Buch zeigt, dass sich aus naturreiner Milch vom Bauernhof oder aus dem gut sortierten Lebensmittelhandel mit wenig Aufwand köstliche Produkte in der eigenen Küche herstellen lassen – vom Joghurt über den Frischkäse bis hin zur Butter.

Die beiden Autorinnen, selbst leidenschaftliche Köchinnen, verstehen es, den Lesern auf die Verarbeitung von Milch, wie sie vor wenigen Generationen noch selbstverständlich war, Lust zu machen. Verständliche Anleitungen garantieren den Erfolg beim Ausprobieren. Nicht zuletzt sorgen die atmosphärischen Fotos für eine Rückbesinnung auf das gute Küchenhandwerk alter Zeiten.

„Was uns sehr am Herzen liegt, ist das Bewahren des alten Wissens rund um die traditionellen Verfahren der Milchverarbeitung. In diesem Buch haben wir erworbenes Wissen und Können mit neuen Ideen und innovativen Rezepturen gepaart. So ist eine schöne Harmonie entstanden, die in jede heutige Küche übertragbar ist.“, so Eva-Maria Lipp und Eva Schiefer.

zVg

Eva-Maria Lipp und Eva Schiefer

Kreatives aus Milch und Co.

ISBN 978-3-8404-8310-3

19,99 Euro, www.cadmos.de