„Lerne außergewöhnlich!“

„Im Kernbereich sind wir eine Handelsakademie“, erklärt Schulleiter Manfred Weigert. „Doch wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern zwei schulautonome Schwerpunkte an: Führung und Sicherheit. Zwei Themen, die aktuell von großer Bedeutung sind und in Zukunft eine noch größere Rolle in unserer Gesellschaft spielen werden“, so Weigert über das Angebot der Bildungsanstalt.

Zum Thema Führung meint Schulkommandant Oberst Wolfgang Gröbming: „Unsere Schülerinnen und Schüler lernen bei uns Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen. Wir unterstützen sie dabei, in die Führungsrolle hineinzuwachsen.“

Ein weiteres Hauptaugenmerk der Schule liegen auf der Sprachkompetenz – es werden neben Englisch und Französisch auch Russisch angeboten. Training und Fitness sind ebenfalls ein Thema. So können die Schülerinnen und Schüler neben dem Fitnesscenter und der Dreifachturnhalle mit Kletterwand auch das Akademiebad und den Hindernislauf nutzen.

Nach ihrem Maturaabschluss stehen den Absolventinnen und Absolventen alle Wege offen. Dazu meint Schulleiter Weigert: „Jene, die eine Offizierslaufbahn anstreben, erhalten einen enormen Wissensvorsprung und die besten Voraussetzungen für eine Karriere beim Heer. All jene, die einen anderen Weg gehen möchten, werden ihre zukünftigen Arbeitgeber mit den zusätzlichen Kompetenzen beeindrucken, die sie nur hier erlernen.“

Für die Bundeshandelsakademie kann man sich als Tages- oder Internatsschüler bewerben. Nähere Informationen zu Stundenplan, Tagesablauf und Berufsaussichten gibt es auf milak.at/schule .