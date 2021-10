Liebe zum Handwerk

Das Interesse am Handwerk nimmt in unserer Zeit deutlich zu. Erkennbar ist das an zahlreichen Start-Ups, die von kompetenten Fachkräften gegründet werden und in kleinen Unternehmen ihre Kundschaft sehr persönlich betreuen. Das umfassende Bildungsangebot der Mode Wiener Neustadt macht dies möglich.

An der Höheren Lehranstalt für Mode (HLM) und der Fachschule für Mode Wiener Neustadt (FM) stehen dafür zwei Schulformen zur Auswahl: die fünfjährige Höhere Lehranstalt für Mode mit dem Ausbildungsschwerpunkt „Grafik & Design“ und die dreijährige Fachschule für Mode mit dem Ausbildungsschwerpunkt „Handel und kreative Fertigungstechnik“.

In der HLM—Grafik & Design werden neue digitale Technologien einerseits im Bereich Entwurf-, Mode- und Schnittzeichnen, als auch in der Fertigung mit Lasercut und 3D-Druck erlernt und umgesetzt. In Projekten mit realen Partnern aus der Wirtschaft wird der Praxisbezug zur Berufswelt hergestellt. Digitalisierung, neue Technologien, Projektmanagement, Nachhaltigkeit, sowie das Fördern von Verantwortungsbewusstsein und Teamgeist sind nur ein Auszug des Ausbildungsangebotes.

Als einzige dreijährige Modefachschule Niederösterreichs bietet die FM Wiener Neustadt Ausbildungsplätze für jene, die eine Lehrstelle als Bekleidungsgestalterin/Berufskleidungsgestalter (früher „Kleidermacher“) in der Region suchen. Nach drei Jahren haben sie dann eine abgeschlossene Berufsausbildung in ihrem Wunschberuf und mit Hilfe der Fachschulabschlussprüfung auch die Berechtigung, einen 3-jährigen Aufbaulehrgang in einer beliebigen Branche zu absolvieren.

Damit haben sie, wie auch die Absolventinnen und Absolventen der fünfjährigen HLM, ein Reife- und Diplomprüfungszeugnis mit Zugang zu allen Universitäts- und Fachhochschulstudien sowie Kollegs, plus ein EU-Diplom in einem erlernten Berufsfeld, in Kombination mit einer fundierten wirtschaftsnahen und unternehmerischen Ausbildung.