St. Pölten: Ein perfekter Mix aus Stadt und Natur

Bei einem entspannten Bummel durch die Altstadt St. Pöltens stechen am Rathausplatz sofort drei markante Bauwerke ins Auge: das Rathaus selbst, mit seiner barocken Fassade, die ihm gegenüberliegende Franziskanerkirche und die Pestsäule. Hier und in den schmalen Gassen, die vom Platz wegführen, laden immer wieder gemütliche Cafés und Lokale zum Verweilen ein. Unser Tipp: Unbedingt eine Prandtauertorte in der Café-Konditorei Pusch nahe dem Domplatz probieren – die ist nämlich legendär!

St. Pölten entdecken

St. Pölten ist eine der ältesten Städte Österreichs und gleichzeitig die jüngste Landeshauptstadt Österreichs. Zur Landeshauptstadt von Niederösterreich wurde St. Pölten am 10. Juli 1986 erhoben. Niederösterreichs Landeshauptstadt und kulturelles Zentrum beeindruckt mit Barock, Jugendstil und moderner Architektur.

Besuchertipps

Vielfalt gesucht, St. Pölten gefunden: Kaum eine andere Stadt präsentiert sich so kontrastreich: Barock im Herzen, modern im Landhausviertel und die grüne Idylle vor den Toren der Stadt, machen St. Pölten zu einer perfekten und vielversprechenden Ausflugs- und Urlaubsdestination.

Für Besucher bietet die Stadt eine Reihe von Entdeckungstouren an. Zu Fuß anhand des kultur-touristischen Leitsystems begibt man sich auf die Spuren von „Barock-Jugendstil-Moderne“. Der individuelle Rundgang mit dem Stadtplan oder mit der kostenlosen Hearonymus-App für Smartphones wird garantiert ein toller Stadtspaziergang.

Kultur im modernen Regierungsviertel genießen

Von der Altstadt geht es schließlich weiter in Richtung Regierungsviertel. Hier wird man vom markanten, 77 m hohen Klangturm in Empfang genommen. Oben angekommen, erwartet einen ein herrlicher Ausblick über die Stadt und in alle Himmelsrichtungen. Gleich ums Eck befindet sich das Museum Niederösterreich mit dem Haus der Geschichte und dem Haus der Natur, die mit verschiedenen Themenausstellungen für Abwechslung sorgen. Ein Muss für Kulturliebhaber ist auch das Festspielhaus St. Pölten, das unter anderem für seine herausragenden Tanzperformances bekannt ist.

Ausflugsziele rund um die Stadt entdecken

Heiße Sommertage lassen sich in der Landeshauptstadt entweder in schattigen Gastgärten oder im kühlen Nass der beliebten Viehofner Seen und dem etwas kleineren Ratzersdorfer Badesee genießen. Wer vom Schwimmen Hunger und Durst bekommt, kehrt in der Seedose ein und mietet sich hier im Anschluss gleich ein Tretboot, um den Tag entspannt am See ausklingen zu lassen. Wer sich stattdessen lieber sportlich betätigen möchte, kann am Traisental-Radweg in das charmante Weinbaugebiet Traisental radeln, das mit einer gemütlichen Einkehr in den romantischen Kellergassen lockt.

St.Pölten App für Smartphones

Audioguide HEARONYMUS // Entdecken Sie St. Pölten mit dieser APP. Der kostenlose Audioguide für Smartphones auf Deutsch oder Englisch ergänzt das Sightseeing-Angebot. Der Stadtspaziergang „Vom Barock zur Moderne“ führt durch die Altstadt und das Landhausviertel (Verwaltungs- und Kulturbezirk).

Entdecken Sie bei einem Stadtspaziergang St.Pöltens schönste Seiten. Gratis St.Pölten App "Hearonymus" downloaden und schon können Sie losgehen.

Barocke Häuser, moderne Architektur, idyllische Plätze und Platzerl und eine Innenstadt mit Wohlfühlcharakter: Die St.Pölten App bringt Sie zu den Highlights der Stadt. Den gratis Audioguide gibt es auf Deutsch und Englisch zum Download.

St.Pölten entdecken ist einfach schön und schön einfach. Sie möchten die Stadt mit dem Smartphone in Eigenregie erkunden? Eine gratis Audio App für Smartphones hält alle geschichtlichen Fakten und interessanten Hintergrundinformationen zu den barocken Häusern in der Altstadt St.Pöltens bereit. Der akustische Stadtspaziergang führ Sie auch zur modernen Architektur des Landhausviertels und des Kulturbezirks. Gestartet wird der Audioguide für Ihr Smartphone am Rathausplatz. 23 Stationen stehen auf dem Plan.

Englisch oder Deutsch? Kein Problem. Die App beherrscht beide Sprachen, der Download ist kostenlos.

Neu: mit integrierter Landkarte – jede Sehenswürdigkeit ist eingezeichnet

Und so geht's:

Foto: zVg

Kultur-Touristisches Leitsystem // Das Leitsystem führt wie ein roter Faden zu den Sehenswürdigkeiten. Auf Plätzen und an Gebäuden in der Innenstadt und im Landhausviertel sowie am Bahnhofplatz und der südlichen Stadteinfahrt dient es der Orientierung und liefert Information und Wissen über die Stadt

Wegweiser durch die Stadt

Mit dem Kultur-Touristischen Leitsystem durch die Innenstadt St. Pöltens

St.Pölten zu Fuß erkunden und dabei auf die interessanten und schönen Dinge der Stadt treffen? Nichts einfacher als das. Die Infostelen des Kultur-Touristischen Leitsystems dienen Gästen wie Ortsansässigen als Wegweiser durch die Innenstadt.

In kaum einer anderen Stadt Österreichs gehen die Stilepochen - vom Barock über Jugendstil bis zur modernen Architektur - ein so harmonisches Ensemble ein. Die Barock-Baumeister Jakob Prandtauer und Josef Munggenast, Jugendstil-Baumeister Joseph Olbrich sowie die Architekten Hans Hollein und Ernst Hoffmann haben in der ganzen Stadt Spuren hinterlassen.