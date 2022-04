Reise ins Mittelalter

Seit über 800 Jahren thront die Burg Plankenstein über jenen Landen, die heute zur Gemeinde Texingtal gehören – mit herrlichem Blick über das Melker Alpenvorland bis hinauf ins Waldviertel.

Und seit jeher wird auch gefeiert im stimmungsvollen Freigelände und hinter den dicken Steinmauern, wo das Kaminfeuer prasselt und Taverne und Fürstensaal zum Verweilen einladen. Neben der Möglichkeit, private Feste zu feiern, lockt die Burg mit einem abwechslungsreichen Eventkalender.

Dabei warten Krimi & Dinner ebenso wie Burlesque oder Bogenbaukurse. Das erste Highlight im April ist der Ostermarkt mit Kinderprogramm, Ausstellern aus Kunst und Handwerk sowie Kulinarik. Ende April, zur Walpurgisnacht, verzaubern Hexenfeuer, Rituale und Wahrsagerei „die Plankenstein“.

Der Fixpunkt für alle Rittersleut ist das Mittelalterfest. Von 26. bis 29. Mai erfüllen ein vielseitiges Show-Programm, Live-Musik, Lagerleben, Kulinarik, Pferde- und Feuershow die Burg. Laut und rockig wird‘s im Juni mit dem Biker-Fest mit Live-Musik und Show-Programm. Oktoberfest-Stimmung mit Weißwurst, Brez‘n und Co, Dirndl-Gaudi und viele weitere Programmpunkte warten beim Burgfest im Herbst.

In vorweihnachtlichen Zauber hüllt sich die Burg dann für den Adventmarkt im Dezember mit Kinderprogramm und musikalischen wie kulinarischen Schmankerln.

Einen Jahreswechsel, so eindrucksvoll, wie man ihn wohl noch nie erlebt hat, gibt‘s bei der Silvester-Gala – im feierlichen Ambiente der Burg und mit dem Ausblick über hunderte von Feuerwerken, so weit das Auge reicht.