Leistbare & nachhaltige Mobilität von BYD

Der BYD DOLPHIN ist das erste Modell der “Ocean Aesthetics”-Designlinie, basierend an den anmutigen Linien eines springenden Delfins. Ab Oktober 2023 gibt es das Modell offiziell beim BYD-Partner. Schon jetzt steht der brandneue BYD Dolphin für Sie in Horn bei Marty Mobility in der Pragerstraße 67 (neben Friseur Klipp) zur Ansicht bereit. Aber nur für kurze Zeit, also kommen Sie schnell vorbei und überzeugen Sie sich von der leistbaren und nachhaltigen Mobilität von BYD.

Das Design der Front- und Heckleuchten ist von den dynamischen Bewegungen von Delphinen inspiriert, die aus dem Meer auftauchen. Die durchgehenden LED-Scheinwerfer, die sich über den Kühlergrill erstrecken und das Design der Rückleuchten vermitteln einen eleganten Mix von Avantgarde und Technologie.

Das futuristische Design im Innenraum mit der schwebenden Mittelkonsole vermittelt ein modernes, dynamisches Raumgefühl. Der 12,8 Zoll große, drehbare Touchscreen bildet das Zentrum des Cockpits, welches intelligente Sprach-, Unterhaltungs- und Connected-Car-Funktionen vereint. Die wichtigsten Funktionen und Bedienelemente sind als klassische Tasten und Schalter in die Mittelkonsole integriert, wodurch sie für den Fahrer einfach und ablenkungsfrei zu bedienen sind. Im Kofferraum finden vier Standardkoffer problemlos Platz. Dieser fasst 345 Liter und lässt sich auf 1.310 Liter erweitern. Die ergonomisch geformten Sportsitze und Kopfstützen, die aus veganem Leder (Apfelleder) sind, bieten höchsten Langstreckenkomfort, sowie optimalen Seitenhalt. Die beheizbaren Vordersitze sind mehrfach elektrisch verstellbar und können so einfach an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Das großflächige Panoramaglasdach überspannt den gesamten Innenraum und bietet seinen Passagieren einen weiten Blickwinkel, einen stärkeren Lichteinfall und damit einen helleren Innenraum. Die gesamte Innenausstattung ist aus hochwertigen Materialien und auf „high-premium-standard“.

Beim DC-Laden mit 88 kW wird die Batterie in nur 29 Minuten von 30 auf 80 Prozent aufgeladen. Alle Versionen des BYD DOLPHIN sind serienmäßig mit einer Vehicle-to-Load-Funktion ausgestattet. Damit können externe Geräte, wie beispielsweise E-Bike-Akkus, aufgeladen werden. BYD ist seit mehr als 27 Jahren ein Vorreiter in der Batterieindustrie. Die neueste, ultra-sichere Blade Batterie bietet eine optimierte Festigkeit, größere Reichweite sowie eine längere Lebensdauer. Sie basiert auf höchsten Sicherheitsstandards und Nachhaltigkeit wird hier großgeschrieben. So beinhaltet zB. die Batterien von BYD kein Cadmium, Kobalt und Nickel.

Rundum sind die BYD Modelle im Preis/Leistungs/Qualitäts-Vergleich unschlagbar. Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst von den verschiedenen Modellen.