Der neue BMW 2er Active Tourer

Beginnen wir außen. Eine moderne, dynamische Form trotz erhobener Sitzhöhe. Die sportlich-souveräne Linie wird durch die geschwungene Seitenlinie verstärkt. Die typische BMW-Niere ist aggressiv nach vorne geneigt. Eben ein BMW-typishes Design.

Innen ist alles anders. Das Cockpit bricht mit Traditionen. Ein hochauflösendes Curved Display über die gesamte Breite des Fahrersitzes und die Mittelkonsole sorgen für ein intuitives und völlig neuartiges Benutzererlebnis. Das serienmäßige BMW iDrive und eine Vielzahl an innovativer Technologien sind in der Kompaktklasse alles andere als Standard. All diese serienmäßigen Assistenten bieten neben Fahrkomfort höchste Sicherheit.

Foto: Autohaus Göndle

Insgesamt ist der BMW 2er Active Tourer ein modernes, gelungenes Beispiel von Mobilität auf der Höhe der Zeit. Oder kurz gesagt: modern - jung - dynamisch.

Das Autohaus Göndle präsentiert den BMW 2er Active Tourer ab sofort und lädt zum ausgiebigen Probefahren ein.

https://bmw-goendle-st-poelten.at/aktionen/the-2-active-tourer