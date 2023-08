Cafè Harlekin Für jedesn Geschmack das richtige Angebot!

Foto: Mazelle

D as Café Harlekin in Mistelbach in der Bahnstraße 5 ist kein Café im üblichen Sinn, sondern Philosophie

Das Harlekin in Mistelbach ist Kaffeehaus, Eissalon und kultureller Veranstaltungsort in einem. Genießen Sie ein reichhaltiges Frühstücksangebot. Kaffee, Eis und ganztätig, warme regionale Speisen – es ist für jeden Geschmack das richtige Angebot dabei. Täglich geöffnet 08.00-23.00 h

Sa., So bis 08.00 - 00.00 h www.cafe-harlekin.at Tel. 02572 / 27 12 Reservierungen erbeten